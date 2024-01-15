2am昶旻和赵贤雅展开Love Line？赵贤雅狂推销自己，瑟雍赵权彷佛看恋综激动嗑糖XD

美声男团2am（2AM，昶旻、瑟雍、赵权与珍云）和美声混团Urban Zakapa（城市札卡巴，权纯一、朴容仁、赵贤雅）算是旧识，一个出道於2008年，一个出道於2009年，珍云也和赵贤雅合唱过单曲。2am近日做客赵贤雅的《赵贤雅的星期四之夜》（赵贤雅的周四晚）相当爆笑，竟然衍生出Love Line？

先说珍云和赵贤雅，他们2016年合唱过〈花瓣掉落的时候〉，但似乎更走就熟识了。当赵贤雅问2am是自己如何认识的，昶旻先回答「来这里才认识的」引发爆笑，结果珍云突然一句：「我也可以说吗？」赵贤雅听了瞪大眼睛激动对他动手：「不行啊！」赵权冷不防问：「你们交往过吗？」当事人珍云笑得更夸张了，赵贤雅倒是张嘴无言以对。这对不知道藏什么秘密的男女，很快就冷静下来一搭一唱演小剧场。



另一段Love Line在后头，昶旻讲了自己的近况包括独居摔倒头破血流、平时早睡早起后，赵权开始替昶旻和赵贤雅铺路(?)，问赵贤雅能不能接受早睡早起的人，瑟雍则问赵贤雅有没有人能介绍，赵贤雅直接把自己推出去：「不是有我吗？」赵权：「你真的有兴趣吗？」瑟雍：「（昶旻）确实是贤雅会喜欢的面相（马相）。」



接著，赵权问昶旻想欢哪种面相，昶旻回狗相，赵贤雅马上做表情装可爱，瑟雍和赵权当场激动到不行，瑟雍摇著赵权，赵权摇著自己手臂，两人彷佛在看恋综、嗑到糖开心不已。赵权：「我第一次看哥笑成那样！第一次看他的眼睛变成那样！」



后面换瑟雍提提自己最近演了电影（‎《鲁蛇大翻身》），赵贤雅说他有电影演员相，赵权再出手问赵贤雅昶旻是什么相，赵贤雅回应「对象」再撩昶旻一把，又引发全场尖叫。



▼完整节目影片（昶旻独居摔倒到到有了赵贤雅(?)约9:53起，「对象」在19:38附近），撇开Love Line搞笑情节的话，必推合唱环节，每首都非常值得一听！真的是美声与美声的美丽碰撞啊！



*同场加映：‎2am回归睽违10年出演《MBC歌谣大祭典》遇SHINee与润娥很开心，还遇《我结》亚当夫妇PD

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