【韓網熱帖】「我真的看不出朴敘俊哪裡帥氣...」

原PO表示：真的一次也沒有在看著朴敘俊時冒出「好帥啊」的想法。 當然是比普通人好看一些，但「比普通人好看」跟「很帥是不一樣的... 坦白講，他的外貌層級在我眼裡跟林英雄差不多。 是我眼睛有問題嗎...？

韓國網友評論：

1. 以演員來講不算好看，紅起來是因為有現實感的心動感、身高比例體格撐起的超養眼西裝造型、總能接到好角色的運氣。 說到角色加成，《請回答1988》時也很多人說柳俊烈帥氣... 不過朴敘俊紅了之後，我國演員的面孔突然基準值下降也是事實

2. 因為每部劇都是角色很好，更讓人有這種感覺（《三流之路》的男友、《金秘書為何那樣》的厲害室長）。 而且以前外貌還算很暖，不知何時突然感覺有點老了，也有點變醜了

3. 因為演員是非常需要演技和角色加持的。 姜棟元、元斌、高洙、鄭雨盛那一代之後，好看的面孔只有一兩個而已

4. 比起演員更是暖男的程度。 不過拿林英雄來比就有點kk

5. 林英雄就太誇張了，不過我也看不出他哪裡帥

6. 最具代表性的，男生裡的柳俊烈、女生裡的金高銀開始... 從那以後... 幸好最近出現車銀優宋江高允貞等等，有些恢復勢頭。 電視劇就應該有這種來自另一個次元的美貌kkk顏值不夠就硬吹實力派真的夠了



7. 莫名地越看越覺得醜

8. 我也看不出V帥氣

9. 好像從某個瞬間開始不再是我記憶中的模樣，顴骨變大了

10. 一開始就很少人讚他顏值啊，只是說身材好

11. 每次看到都覺得不好看，但總能當主演，演技也就一般般

12. 不是個子很高但面容平凡的藝人嗎？

13. 一點都不心動，《金秘書》裡也演技肉麻看不下去... 以他的演技來講，搭檔優秀女演員的運氣是真的不賴

14. 每個年齡都能接到最合適的角色，《魔女的戀愛》完全是擊中3040姐姐們的年下男啊



出處：https://pann.nate.com/talk/371826160

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