【韩网热帖】「我真的看不出朴叙俊哪里帅气...」

原PO表示：真的一次也没有在看著朴叙俊时冒出「好帅啊」的想法。 当然是比普通人好看一些，但「比普通人好看」跟「很帅是不一样的... 坦白讲，他的外貌层级在我眼里跟林英雄差不多。 是我眼睛有问题吗...？

韩国网友评论：

1. 以演员来讲不算好看，红起来是因为有现实感的心动感、身高比例体格撑起的超养眼西装造型、总能接到好角色的运气。 说到角色加成，《请回答1988》时也很多人说柳俊烈帅气... 不过朴叙俊红了之后，我国演员的面孔突然基准值下降也是事实

2. 因为每部剧都是角色很好，更让人有这种感觉（《三流之路》的男友、《金秘书为何那样》的厉害室长）。 而且以前外貌还算很暖，不知何时突然感觉有点老了，也有点变丑了

3. 因为演员是非常需要演技和角色加持的。 姜栋元、元斌、高洙、郑雨盛那一代之后，好看的面孔只有一两个而已

4. 比起演员更是暖男的程度。 不过拿林英雄来比就有点kk

5. 林英雄就太夸张了，不过我也看不出他哪里帅

6. 最具代表性的，男生里的柳俊烈、女生里的金高银开始... 从那以后... 幸好最近出现车银优宋江高允贞等等，有些恢复势头。 电视剧就应该有这种来自另一个次元的美貌kkk颜值不够就硬吹实力派真的够了



7. 莫名地越看越觉得丑

8. 我也看不出V帅气

9. 好像从某个瞬间开始不再是我记忆中的模样，颧骨变大了

10. 一开始就很少人赞他颜值啊，只是说身材好

11. 每次看到都觉得不好看，但总能当主演，演技也就一般般

12. 不是个子很高但面容平凡的艺人吗？

13. 一点都不心动，《金秘书》里也演技肉麻看不下去... 以他的演技来讲，搭档优秀女演员的运气是真的不赖

14. 每个年龄都能接到最合适的角色，《魔女的恋爱》完全是击中3040姐姐们的年下男啊



出处：https://pann.nate.com/talk/371826160

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