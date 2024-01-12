周邊還能這樣做？EXO KAI舞台服爆改「限量版鑰匙扣」、成VR演唱會紀念商品，網驚呼「有點變態但很讚」XD

KAI去年入伍後久違通過VR演唱會與粉絲見面，電影院售票時推出了意想不到的限定商品，讓人感覺很有創意的同時，又似乎有一點點變態... XD

KAI的線下VR演唱會《LYNK-POP：THE VR CONCERT KAI》將從1月14日開始通過韓國電影院Megabox與觀眾見面，讓粉絲可以藉助科技近距離欣賞包括《Mmmh》《Peaches》在內的多首SOLO熱門歌曲舞台。



近日院方公開了套餐商品的價格和內容，韓幣2萬2千包含門票、親筆簽名照片卡、VR眼罩、入場手環等。



此外還有一個獨特的紀念商品，就是用KAI在VR演唱會中實際穿著的舞台服裝做成的鑰匙扣。



Megabox介紹稱，為紀念KAI的SOLO出道日「11月30日」特地製作了1130個限量版鑰匙扣，材料均來自KAI身上這套衣服，且每一個鑰匙扣都有獨一無二的編號，希望大家通過這個鑰匙扣「永遠記住VR演唱會的特別瞬間」。



很多網友對這個創意感到眼前一亮，表示「好新穎」「有點變態但是很讚」「是什麼四魂之玉碎片嗎」「創意很棒、很有意義」「如果這套服裝不會再穿，這樣回收改造也不錯」「集齊碎片可以召喚完整的KAI嗎」XD



此外，KAI的VR演唱會《LYNK-POP：THE VR CONCERT KAI》將於1月14日至3月5日通過Megabox COEX店上映。



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