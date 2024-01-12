周边还能这样做？EXO KAI舞台服爆改「限量版钥匙扣」、成VR演唱会纪念商品，网惊呼「有点变态但很赞」XD

KAI去年入伍后久违通过VR演唱会与粉丝见面，电影院售票时推出了意想不到的限定商品，让人感觉很有创意的同时，又似乎有一点点变态... XD

KAI的线下VR演唱会《LYNK-POP：THE VR CONCERT KAI》将从1月14日开始通过韩国电影院Megabox与观众见面，让粉丝可以藉助科技近距离欣赏包括《Mmmh》《Peaches》在内的多首SOLO热门歌曲舞台。



近日院方公开了套餐商品的价格和内容，韩币2万2千包含门票、亲笔签名照片卡、VR眼罩、入场手环等。



此外还有一个独特的纪念商品，就是用KAI在VR演唱会中实际穿著的舞台服装做成的钥匙扣。



Megabox介绍称，为纪念KAI的SOLO出道日「11月30日」特地制作了1130个限量版钥匙扣，材料均来自KAI身上这套衣服，且每一个钥匙扣都有独一无二的编号，希望大家通过这个钥匙扣「永远记住VR演唱会的特别瞬间」。



很多网友对这个创意感到眼前一亮，表示「好新颖」「有点变态但是很赞」「是什么四魂之玉碎片吗」「创意很棒、很有意义」「如果这套服装不会再穿，这样回收改造也不错」「集齐碎片可以召唤完整的KAI吗」XD



此外，KAI的VR演唱会《LYNK-POP：THE VR CONCERT KAI》将於1月14日至3月5日通过Megabox COEX店上映。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻