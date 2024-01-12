【韓網熱帖】HYBE心理咨詢師給偶像練習生的忠告

例如，練習生說：「我想跳的舞是popping，但公司只讓我跳偶像那種群舞，所以感到憂鬱。 」

咨詢師表示這不是心理問題，而是對「職業」這一概念缺乏了解，所以坦白回答：「公司不是幫你實現夢想的地方，而是賺錢的地方。 所以首先要做能為公司賺錢的事，這就是職業。 但你知道驚人的是什麼嗎？如果你做了公司想要的事，就會得到很多機會做你想要的事。 」

再例如，練習生之間不可能一直關係很好，尤其隊內實力落後的人會受到很大壓力。

這時咨詢師也是解釋相應的概念：「你們不是學校的前後輩，而是商業合作夥伴。 如果商業夥伴之間互相爭鬥或欺負對方，那麼生意會受到什麼影響呢？想要把生意做成功只有一個辦法，那就是夥伴之間互相尊重和幫助。 」



韓國網友評論：

1. 講得很對啊

2. 雖然十幾歲的小孩可能不太懂，但有聽總比沒聽好

3. 偶像是從小就進入社會的職業，提前讓他們認知到這些是很好的

4. 對於社會新人很有用的忠告

5. 好羨慕這種咨詢，我都感到療愈啦

6. 雖然講得很好，但十幾歲就要了解成年人的世界，有點心疼

7. 這是為職場人員傳授正確的態度，以防止職業倦怠。 如果因為他們未成年而感到心疼，那麼你應該關注「杜絕未成年人工作」這件事。 既然他們已經步入職場，就應該幫助他們培養健康的思維方式。如果在吹捧偶像產業的同時對此類諮詢卻感到不舒服，未免自相矛盾

8. 我反而認為對未成年人講這些很好，回顧我年輕時就像前一天還是受到保護的小孩，第二天就被推進社會、告知「你是要對一切負責的成年人了！」像這樣給他們機會聽取建議、為進入成年生活做準備蠻好的

9. 看HYBE最長壽和成功的偶像防彈少年團就知道了，初期的概念和歌曲並不適合每一個成員，也有人感到混亂，但做好該做的事撐下來，現在就可以做自己想做的活動啦

10. 如果要做想做的事，應該去舞蹈學校啊，HYBE又不是慈善團體

11. 沒錯，偶像並不是以自我實現為目標的職業

12. 從前就很中意BIG HIT這一點，即是從練習生時期開始提供心理咨詢，真的給到很多精神上的幫助

出處：https：//theqoo.net/hot/3067190417

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