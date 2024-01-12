出演《京城怪物》不怕造成人氣受衝擊嗎～朴敘俊：「從未想過透過作品獲得高人氣」

朴敘俊最新劇集作品《京城怪物》，劇情描述1945年在日本統治下的京城，因日本秘密進行人體試驗而讓受害者成為了變異的怪物，掀起一場京城屠殺。因時代背景的設定以及題材特別，並非所有觀眾們都很容易接受，朴敘俊也傳達了自己對出演本作品的想法。

《京城怪物》因劇情包含了強烈的日本帝國主義以及描述當時日本的無理暴行，選擇出演的演員朴敘俊被大家評價為「很有勇氣的演員」，對此他也做出回應。朴敘俊表示自己從來就不是一個追求高人氣的人，出演作品時也沒想過透過作品而得到剛高人氣，雖然不知道周圍的人是如何替他擔心，不過他本人倒是沒這麼想過。



朴敘俊曾在2020年演出作品《梨泰院CLASS》而走紅全球，尤其在日本也獲得高人氣，不過演出《京城怪物》中對抗日本暴行的朝鮮人，加上劇情本身就很有可能在日本地區造成觀眾們產生負面情緒，所以大家認為朴敘俊以及女主角韓韶禧相當有勇氣，甚至早已想過接演後對自己日後的演藝生涯可能帶來的影響。但《京城怪物》受到全球關注，朴敘俊同時也產生了責任感。



雖然演出那樣時代的人物，自己卻從未經歷那個時代，讓朴敘俊感到責任重大，對於來自各方面的批評他也都虛心接受，為了讓自己保有正能量不至於太受傷，對於讚美的話他也希望有更深體會。朴敘俊也預告了第二季的劇情，將會加入更多大家意想不到的元素，也會比第一季的故事展開來的更有速度感。



現在有很多作品都是採取事前製作方式，這對朴敘俊來說也有相當大的影響，他表示在作品拍好後無法公開的期間讓他感到辛苦，因為不管是好是壞，來自觀眾們的評價就是他繼續改進或前進的動力，他認為這點相當重要，無法公開作品就沒辦法得到這些力量。幸好2023年他有很多作品譬如《Dream》《水泥烏托邦》《驚奇隊長2》《京城怪物》等與大家見

面，2024年他也將努力為大家帶來新的面貌。



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