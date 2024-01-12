原來這些症狀都不是遺傳病！《大指揮家》李英愛遭人下毒毀了指揮路！劇情從狗血大轉彎變追兇！（EP.9 – 10）

[有雷] 《大指揮家》下周即將步入結局，原本大家陷入李英愛到底有沒有罹患與母親一樣的雷明頓氏症，擔心她的音樂路就此中斷，沒想到事情出現大轉彎，李英愛除了上一集涉入一宗毒品與命案後，這次反而成為受害者！而她竟懷疑起身邊最愛她的李茂生……

以下為防雷線



在台上指揮著命運交響曲的車世音（李英愛飾）竟開始出現幻覺，在演出中途直接暈倒在台上，從醫院醒來的世音卻突然不知去向，所有人都急忙尋找她的下落，最後由始終愛著她的劉正宰（李茂生飾）找到了世音，並且不問任何原因，在身邊默默支持著她陪伴著她。甚至他也讀懂了世音想要尋死的念頭，世音不願步上母親的後塵，想要有記憶有尊嚴地離開<世界。



世音的離開讓樂團群龍無首，團員們在此時送上了溫暖，紛紛表達希望她能夠回到樂團。世音雖然暫時回歸，但也打算做完最後一場公演就辭去職務，因為她同時也正在等待遺傳病篩檢的結果。團員中最年輕的首席露娜（黃寶凜星飾）總露出令人懷疑的眼神，她雖然不停表達自己是車指揮的粉絲，但內心似乎也有自己的盤算。



此時醫院來了電話，表示車世音驗血的結果有異常，並非遺傳疾病而是遭人下毒！這種毒物無色無味，並且讓人發生一些身體上不舒服的狀況，頭暈或短暫失憶等，都與遺傳疾病雷明頓氏症很接近，看來下毒的人是打定主意要讓世音心理極度不安，而她也開始懷疑起自己身邊知道她有罹病風險的人。



露娜發現車指揮的隨行秘書是劉正宰安排的眼線，甚至引發車世音懷疑正宰就是下毒者，車世音的前夫金弼也不斷在等待著她出現遺傳病症狀，讓離婚無法成立，而小三李雅真（李詩媛飾）是最有動機向她下毒的人，警方調查吸毒者金奉柱死亡現場出現的一把小短刀，沾有B型女性的血跡，雅真也是B型。



下週即將播出大結局，車世音是否能找回自己的位置，並擺脫出軌的前夫？



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