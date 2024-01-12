出演《京城怪物》不怕造成人气受冲击吗～朴叙俊：「从未想过透过作品获得高人气」

朴叙俊最新剧集作品《京城怪物》，剧情描述1945年在日本统治下的京城，因日本秘密进行人体试验而让受害者成为了变异的怪物，掀起一场京城屠杀。因时代背景的设定以及题材特别，并非所有观众们都很容易接受，朴叙俊也传达了自己对出演本作品的想法。

《京城怪物》因剧情包含了强烈的日本帝国主义以及描述当时日本的无理暴行，选择出演的演员朴叙俊被大家评价为「很有勇气的演员」，对此他也做出回应。朴叙俊表示自己从来就不是一个追求高人气的人，出演作品时也没想过透过作品而得到刚高人气，虽然不知道周围的人是如何替他担心，不过他本人倒是没这么想过。



朴叙俊曾在2020年演出作品《梨泰院CLASS》而走红全球，尤其在日本也获得高人气，不过演出《京城怪物》中对抗日本暴行的朝鲜人，加上剧情本身就很有可能在日本地区造成观众们产生负面情绪，所以大家认为朴叙俊以及女主角韩韶禧相当有勇气，甚至早已想过接演后对自己日后的演艺生涯可能带来的影响。但《京城怪物》受到全球关注，朴叙俊同时也产生了责任感。



虽然演出那样时代的人物，自己却从未经历那个时代，让朴叙俊感到责任重大，对於来自各方面的批评他也都虚心接受，为了让自己保有正能量不至於太受伤，对於赞美的话他也希望有更深体会。朴叙俊也预告了第二季的剧情，将会加入更多大家意想不到的元素，也会比第一季的故事展开来的更有速度感。



现在有很多作品都是采取事前制作方式，这对朴叙俊来说也有相当大的影响，他表示在作品拍好后无法公开的期间让他感到辛苦，因为不管是好是坏，来自观众们的评价就是他继续改进或前进的动力，他认为这点相当重要，无法公开作品就没办法得到这些力量。幸好2023年他有很多作品譬如《Dream》《水泥乌托邦》《惊奇队长2》《京城怪物》等与大家见

面，2024年他也将努力为大家带来新的面貌。



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