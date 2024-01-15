狠人！为帅气零下4度 ZB1 Ricky穿成这样上街，全程脸超淡定

这位男团成员为了帅气的机场Look也是拼了，这就是所谓的「要想俏，冻得跳」吧？！（但是他很镇定唉......）

说的就是男团ZB1的成员Ricky。 1月4日，为出席在印尼雅加达举行的《第38届金唱片奖》，ZB1成员们经由仁川机场出国。 当天首尔和仁川的气温低至零下4度，除了Ricky之外的其他8名成员都很注意保暖，穿上了长大衣、帽T等。 只有Ricky一人仅穿了单薄的黑色衬衫和长裤而已，他还特意卷起了袖口，露出一截手臂来完成时尚度，完全不在零下4度的温度，被网友调侃是「狠毒的人」。



시발 영하4도에 이지랄로 출국하는남자처음봄 아 존나지독해시발 pic.twitter.com/w1ZkZaUcIO — 마공 ( @0O7bbang) January 4, 2024

看了Ricky的机场照之后，粉丝和网友也大为震撼，纷纷表示：「太猛了」、「居然还不是哈尔滨人，是上海人啊」、「他只是为了向粉丝们展示最好的一面罢了」、「他看起来不像个真人」、「原来不只是我在冬天穿夏天的裤子」、「宁愿冻死也要耍帅的男人，哈哈哈哈」等。

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