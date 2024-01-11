無性夫妻抓出軌！《愛情少一啪》李絮&安宰弘婚後dry爆各自DIY，轉行「不倫偵探」猛賺外快

這部真的是韓劇裡少見的題材！結婚5年從激情四射退化成無性夫妻，沒想到竟在別人的出軌事件中發現商機，兩人就此轉變成商業合作的好搭檔...？

TVING全新喜劇《愛情少一啪》講述被生活所困導致關係疏遠的一對夫妻，為了賺錢開始威脅發生婚外情的情侶，並在此過程中直面他們早已破裂的關係。原名「LTNS」已讓人一窺獨特主題，這英文縮寫可不是「long time no see」，而是「long time no sex」…！



預告片裡，安宰弘和李絮飾演夫妻「Samuel」和「裕真」，隨著房價下跌，兩人的愛情指數也一落千丈，寧願各自DIY也對彼此提不起性趣。 恰好這時一名已婚朋友透露自己正在出軌，還大言不慚地說「兩個愛人剛剛好」，令這對夫妻嗅到商機：世上有那麼多出軌的人，何不利用他們的秘密進行懲罰，順便大賺一筆呢？



在酒店工作的裕真拿出一本「黑名單」，做計程車司機的Samuel則舉起相機，兩人搖身一變成為「不倫偵探」，按照自己的想法對出軌的人宣判罰款。



李絮飾演的「裕真」個性外冷內熱，表面看來目的性很強、很有攻擊性，實際上很容易心軟。 在三星級酒店擔任前台的她偶然得知朋友夫妻的秘密後，在難以抗拒的建議面前決心做個壞人。



為了表現出裕真的複雜性，李絮刻意在不同場合展現不同面孔：出門在外時一臉社會性良好、積極敬業的服務精神，回到家則換上忙碌疲憊、帶著一家之主的威嚴、偶爾極具攻擊性的面孔。





安宰弘飾演的「Samuel」個性截然相反，是徹底的外熱內冷。 Samuel有3個姐姐，從小在王子般的待遇裡長大，因此認為有責任守護家人，但內心卻極度渴望自由，困在夾縫中苦惱不已。 從名牌大學畢業后輕鬆進入大企業工作，但因為無法適應而患上心理疾病、從公司辭職，現在是一名計程車司機。



Samuel七年前偶遇裕真，愛上她隨和灑脫的個性而步入婚姻，但隨著時間流逝感情越來越冷淡。 現實生活越是辛苦、妻子就愈加兇悍，Samuel對她心生畏懼，處處迴避親密接觸。



Samuel白天代替妻子買菜做家務、夜晚外出開車，表情總是充滿苦澀。 直到裕真提議靠威脅出軌情侶來賺錢，Samuel開始在夜晚拿起相機，這時的他身手敏捷、雙眼放光，跟平日裡笨拙遲鈍的模樣判若兩人。 究竟這個沉悶無趣的丈夫，能否通過這檔獨特的生意變成一位值得依靠的丈夫呢？





《愛情少一啪》以喜劇形式展現無性戀夫妻的真實現實，各種各樣的婚外情情侶故事構成每集的主題內容。 兩位導演兼編劇從希區考克電影考據到YouTube影片、收集了各種各樣的素材，最終呈現出6段各不相同的故事，加上兩位主演和每一段的主角及客串演員，帶給觀眾漸入佳境的觀影樂趣：「在劇中諷刺當下時代、有趣地展現生活的另一面，希望成為大家合格的下酒菜。 」



《愛情少一啪》一共6集，將於1月19日開播、每週六更新，香港和新加坡觀眾可通過黃Viu煲劇平台同步追看！

▽前導預告：



▽正式預告：



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