无性夫妻抓出轨！《爱情少一啪》李絮&安宰弘婚后dry爆各自DIY，转行「不伦侦探」猛赚外快

这部真的是韩剧里少见的题材！结婚5年从激情四射退化成无性夫妻，没想到竟在别人的出轨事件中发现商机，两人就此转变成商业合作的好搭档...？

TVING全新喜剧《爱情少一啪》讲述被生活所困导致关系疏远的一对夫妻，为了赚钱开始威胁发生婚外情的情侣，并在此过程中直面他们早已破裂的关系。原名「LTNS」已让人一窥独特主题，这英文缩写可不是「long time no see」，而是「long time no sex」…！



预告片里，安宰弘和李絮饰演夫妻「Samuel」和「裕真」，随著房价下跌，两人的爱情指数也一落千丈，宁愿各自DIY也对彼此提不起性趣。 恰好这时一名已婚朋友透露自己正在出轨，还大言不惭地说「两个爱人刚刚好」，令这对夫妻嗅到商机：世上有那么多出轨的人，何不利用他们的秘密进行惩罚，顺便大赚一笔呢？



在酒店工作的裕真拿出一本「黑名单」，做计程车司机的Samuel则举起相机，两人摇身一变成为「不伦侦探」，按照自己的想法对出轨的人宣判罚款。



李絮饰演的「裕真」个性外冷内热，表面看来目的性很强、很有攻击性，实际上很容易心软。 在三星级酒店担任前台的她偶然得知朋友夫妻的秘密后，在难以抗拒的建议面前决心做个坏人。



为了表现出裕真的复杂性，李絮刻意在不同场合展现不同面孔：出门在外时一脸社会性良好、积极敬业的服务精神，回到家则换上忙碌疲惫、带著一家之主的威严、偶尔极具攻击性的面孔。





安宰弘饰演的「Samuel」个性截然相反，是彻底的外热内冷。 Samuel有3个姐姐，从小在王子般的待遇里长大，因此认为有责任守护家人，但内心却极度渴望自由，困在夹缝中苦恼不已。 从名牌大学毕业后轻松进入大企业工作，但因为无法适应而患上心理疾病、从公司辞职，现在是一名计程车司机。



Samuel七年前偶遇裕真，爱上她随和洒脱的个性而步入婚姻，但随著时间流逝感情越来越冷淡。 现实生活越是辛苦、妻子就愈加凶悍，Samuel对她心生畏惧，处处回避亲密接触。



Samuel白天代替妻子买菜做家务、夜晚外出开车，表情总是充满苦涩。 直到裕真提议靠威胁出轨情侣来赚钱，Samuel开始在夜晚拿起相机，这时的他身手敏捷、双眼放光，跟平日里笨拙迟钝的模样判若两人。 究竟这个沉闷无趣的丈夫，能否通过这档独特的生意变成一位值得依靠的丈夫呢？





《爱情少一啪》以喜剧形式展现无性恋夫妻的真实现实，各种各样的婚外情情侣故事构成每集的主题内容。 两位导演兼编剧从希区考克电影考据到YouTube影片、收集了各种各样的素材，最终呈现出6段各不相同的故事，加上两位主演和每一段的主角及客串演员，带给观众渐入佳境的观影乐趣：「在剧中讽刺当下时代、有趣地展现生活的另一面，希望成为大家合格的下酒菜。 」



《爱情少一啪》一共6集，将於1月19日开播、每周六更新，香港和新加坡观众可通过黄Viu煲剧平台同步追看！

▽前导预告：



▽正式预告：



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