金荷娜＋延玗臻＋張勝祖《抓住你的衣領》確認合作～預計3月初首播

預計將於2024年3月首播的KBS2TV新劇《抓住你的衣領》是一部愛情驚悚追蹤電視劇，劇情描述抓住了壞人衣領的記者，以及將壞人銬上手銬的重案組刑警，一同追蹤著接連發生的殺人事件，共同陷入這事件的漩渦中。

《抓住你的衣領》的作品原著是來自《2020地上最大徵集展》網絡小說部門獲得大獎的同名NAVER系列。目前可望由金荷娜、延玗臻、張勝祖共同演出，金荷娜在劇中將飾演專門揪住壞人衣領的記者徐正媛，只要是獨家新聞，無論使出何種手段與方法，她總想要成為最先揪出惡人的人，給觀眾們帶來痛快的滿足感。



延玗臻則是飾演金荷娜的前男友金泰憲，而金荷娜在劇中現任的丈夫薛宇宰則是由張勝祖飾演。三人的三角關係也將成為這部作品的一大看點。這三位演員們都已累積不少作品，戲路也相當寬廣。金荷娜從《通往機場的路》到《重回18歲》令人印象深刻，延玗臻近期則以《三十九》《精神病房也會迎來清晨》等打造暖男風趣形象，張勝祖則是在《死期將至》中短暫露臉，帶來機車飛車演技與打鬥場面的精采演出。



延玗臻本次飾演的金泰憲是一位重案組刑警，不想做的事絕對無法強迫他，想做的事若不做到就不甘心，語氣雖然有點輕浮不過卻是渾身充滿熱血的重案組王牌，透過殺人事件而再度見到了過往的摯愛徐正媛，雖然她已結婚但仍讓金泰憲感到動搖。



張勝祖則將在劇中飾演一位富二代兼小說家薛宇宰一角，也是徐正媛的丈夫，表面上雖然很完美，但內心卻相當黑暗與空虛，雖然相信只要跟太太在一起就能過上穩定幸福的生活，但因為某起事件後兩人開始出現了裂痕。張勝祖將再度展現愛妻魅力，讓大家繼《死期將至》後再度感受他的變身。陷入三角關係的男女會展開什麼樣的故事，《抓住你的衣領》即將於3月首播。



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