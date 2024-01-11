【韓網熱帖】NCT楷燦練習室內吸菸遭全韓網狙擊，已被罵600多樓

又有偶像被抓到私下吸菸，且還是在室內。

NCT成員楷燦的吸菸行為引發了韓國網友們的熱議。 有網友將NCT練習室的影片公開在了theqoo論壇上，大部分留言都是批評的聲音，目前已經有600多條。只見成員楷燦在練習空隙手拿一個電子菸，走向鏡子前時抽了一口，之後他還靠著鏡子一邊看手機一邊吸菸，動作很嫻熟，根本不避諱攝像機和周邊的人。



這一幕被曝光出來，引發了廣大網友的關注和熱評：

1. 果然闖禍的人會一直闖禍

2. 這段時間不停有偶像吸菸被曝光，也就是說這個圈子裡有很多人吸啊，偶像在室外吸的話無所謂，但是在室內的話感覺會打擾到別人，至少要知道避開鏡頭吧

3. 明明知道有鏡頭在拍也不毫不在意，看來之前都是攝影師給剪掉了，這次攝影師沒辦法剪吧，即使是電子菸也有味道啊，而且還是在室內

4. 他的故事太多了，我一點都不驚訝

5. 電子菸味道很難聞，他到底要幹什麼，別人還得要吸二手菸，煩死了

6. 很符合楷燦的play

7. 這麼多人在一個房間裡，本來空氣就不好，他居然還在室內吸菸

8. 現在連老年人都知道不能在室內吸菸，他這麼年輕還不懂？

9. 還不如快點道歉，讓這件事情過去

10. 因為私下一面會被曝光，所以藝人們都討厭拍幕後花絮之類的吧

11. 會不會是維他命C之類的，現在有長得很像電子菸的維他命C唉

12. 你可以吸菸，因為是成年人了，但是不能在室內吸啊，太自私了，完全不考慮周圍的人

13. 經常在街上看到一邊抽菸一邊走路的男生，太現實了

14. 我很好奇，完全沒有煙霧啊

15. 去專門吸菸的地方抽不就行了，那裡完全沒有問題啊，不要再拿愛豆很忙之類的當藉口了

16. SM不如在每一層都搞一個藝人吸菸室吧

17. 這樣一看SM還蠻輕鬆的，想休息就休息，粉絲們就不要老喊著「讓我家本命好好休息」這種話了

18. 不吸菸的職員+剪輯師最可憐了

原文：https://theqoo.net/square/3067127770

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