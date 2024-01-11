【韩网热帖】NCT楷灿练习室内吸菸遭全韩网狙击，已被骂600多楼

又有偶像被抓到私下吸菸，且还是在室内。

NCT成员楷灿的吸菸行为引发了韩国网友们的热议。 有网友将NCT练习室的影片公开在了theqoo论坛上，大部分留言都是批评的声音，目前已经有600多条。只见成员楷灿在练习空隙手拿一个电子菸，走向镜子前时抽了一口，之后他还靠著镜子一边看手机一边吸菸，动作很娴熟，根本不避讳摄像机和周边的人。



这一幕被曝光出来，引发了广大网友的关注和热评：

1. 果然闯祸的人会一直闯祸

2. 这段时间不停有偶像吸菸被曝光，也就是说这个圈子里有很多人吸啊，偶像在室外吸的话无所谓，但是在室内的话感觉会打扰到别人，至少要知道避开镜头吧

3. 明明知道有镜头在拍也不毫不在意，看来之前都是摄影师给剪掉了，这次摄影师没办法剪吧，即使是电子菸也有味道啊，而且还是在室内

4. 他的故事太多了，我一点都不惊讶

5. 电子菸味道很难闻，他到底要干什么，别人还得要吸二手菸，烦死了

6. 很符合楷灿的play

7. 这么多人在一个房间里，本来空气就不好，他居然还在室内吸菸

8. 现在连老年人都知道不能在室内吸菸，他这么年轻还不懂？

9. 还不如快点道歉，让这件事情过去

10. 因为私下一面会被曝光，所以艺人们都讨厌拍幕后花絮之类的吧

11. 会不会是维他命C之类的，现在有长得很像电子菸的维他命C唉

12. 你可以吸菸，因为是成年人了，但是不能在室内吸啊，太自私了，完全不考虑周围的人

13. 经常在街上看到一边抽菸一边走路的男生，太现实了

14. 我很好奇，完全没有烟雾啊

15. 去专门吸菸的地方抽不就行了，那里完全没有问题啊，不要再拿爱豆很忙之类的当藉口了

16. SM不如在每一层都搞一个艺人吸菸室吧

17. 这样一看SM还蛮轻松的，想休息就休息，粉丝们就不要老喊著「让我家本命好好休息」这种话了

18. 不吸菸的职员+剪辑师最可怜了

原文：https://theqoo.net/square/3067127770

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