宋江與金裕貞前世糾葛揭曉！《與惡魔有約》宋江從人類變成惡魔的原因～金裕貞父母是否也簽了惡魔合約～（EP.11 – 12）

[有雷] 《與惡魔有約》雖然主打俊男美女淨化視覺，不過可能因多方因素而讓收視率直直跌落3％。宋江在恢復了惡魔能力之後，卻發現自己擁有的情感變得更像人類，並且找回了自己在人類時期的記憶，原來當時他愛慕的女子就是金裕貞，但相戀的兩人在前世卻迎來悲慘的結局…

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恢復了惡魔能力的九元（宋江飾）似乎開始得意了起來，重新搜尋契約對象，沒想到找到了一對老夫妻，面對失智妻子即將走到生命盡頭，老翁只求能與神智清醒的她對話，這情景讓九元流下眼淚，突然感受到自己似乎不再是冷血惡魔。九元腦中也不斷浮現自己還是人類時的記憶。



與都到曦（金裕貞飾）對立的盧碩民態度變得異常軟化，表哥碩訓（李相二飾）得知後前往試探，在盧碩民家中發現了一本書名為「惡魔」，應該就是九元家中所遺失的書本。而盧碩民認為兒子盧島慶能力不足，做什麼事情都無法成功，讓到曦又逃過一劫，於是要求他兒子去自首並一肩扛下所有罪行。盧島慶擁有精神疾病，自首後不久便傳出身亡的消息。



九元記憶中自己是個地方上知名的富家少爺漓善（宋江飾），常常翹課，在河邊偶然遇見了練習劍舞的女子月心（金裕貞飾），得知該女子真實身份是外地來的伎生，仍不顧身份差異而愛慕著她。兩人日久生情，也共同學習當時新傳入的天主教，漓善家中得知後自然不允許這段戀情，離開前，漓善送給月心一條十字架項鍊當作信物。



當時的環境讓所有人稱天主教派是亂源，並指證將天主教帶入的就是外來的伎生月心，打算進行處決，漓善趕來時發現月心已經奄奄一息，於是他殺紅了眼大開殺戒，血洗現場後也自殺了，極度的憤怒心讓他被神指定而成為第惡魔。兩人相愛的記憶竟是以殉情收尾，讓九元感到震驚又混亂，他不敢告訴到曦，也擔心著這樣的命運之輪會再度重演。



回到了到曦父母的車禍現場，這是到曦11歲生日的當天，惡魔九元竟出現在車禍現場，手上還拿著一份合約，是否到曦的父母為了讓她順利出生而與惡魔簽訂了合約，10年期滿兩人便付出了代價？周女士在現場目睹了一切景象，顯得相當驚慌，她與這場車禍有何關聯？



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