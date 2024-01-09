出道4個月的新人見出道29年的大前輩李笛居然先握手+擁抱！韓網友：喔，是他啊，那沒關係

出道4個月的新人愛豆居然先伸手並擁抱出道29年的大前輩李笛？

剛看到theqoo上標題的時候，第一反應就是「誰這麼不講禮貌」，握手禮儀之一就是要長輩先伸手啊，點進去仔細一看，哦哦，完全情有可原，孩子肯定是看到大前輩太激動了。

엔딩때 이적 선배님과 인사하는 찬영이



가요대제전 앤톤 pic.twitter.com/yTMULryE9C — only for TN (@only_for_TN) December 31, 2023

韓國網友分享了12月31日《MBC歌謠大祭典》上最後出演嘉賓集體上臺的一幕，RIIZE成員Anton穿越「人海」走到了前輩李笛面前，率先（?）伸出了手，並擁抱了對方。 這一幕看得網友們議論紛紛，溫馨留言：「爸爸的朋友」、「李笛叔叔」、「是叔叔啊」、「說不定比起其他愛豆同事，他和李笛的關係更親」、「別人是金湯匙，Anton是尹尚湯匙，哈哈哈哈，歌壇最厲害的湯匙了」、「李笛也會覺得很新奇吧，從小看著長大的孩子成了愛豆」、「爸爸的人脈就是我的人脈」、「 別人眼裡的大前輩，他眼裡從小就認識的叔叔」等。

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