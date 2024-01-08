CBX独立厂牌公开全新形象照！EXO完整体维持不变，4月如期举办见面会

EXO成员伯贤去年成立个人厂牌「I&B100」，今日宣布该公司将负责伯贤、XIUMIN、CHEN的个人活动及CBX小分队活动，EXO团体活动则将继续通过SM娱乐公司进行。

「I&B100」今日开始更新官方SNS，公开了伯贤、XIUMIN、CHEN三位成员的全新形象写真。 出道13年的CBX成员一直在对未来进行思考和探讨，面对迅速变化的全球K-pop环境和作为二十多岁后的艺术家的生活，一直做著各种计画。 这个厂牌的启动是成员们长时间思考后做出的决定。







INB100表示此番挑战的初衷是成员们希望以更富创意、更密切和真挚的方式与粉丝交流。 INB100将致力於展现成员们的音乐个性和风格，进一步让成员们展现长久以来渴望却未能有机会展现的制作能力。

SM娱乐随后发布声明，强调EXO八位成员会一同作为EXO继续活动，原定4月的EXO粉丝见面会也会按计划进行。 合约期满成立独立厂牌的D.O.同意参与EXO活动，已续约的伯贤、XIUMIN、CHEN只有个人活动由艺人独立进行。



此外，去年6月EXO回归前夕伯贤、XIUMIN、CHEN曾与所属社爆发解约纠纷，后经协商维持专属合约，伯贤在去年6月底经SM娱乐同意以个人名义创立公司I&B100。

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