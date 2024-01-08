BTS防彈少年團Jimin、柾國「一同訓練中」的最新近況照！網：已經完美化身為職業軍人了～

網友分享了人氣男團 BTS 防彈少年團 Jimin 和柾國訓練所的團體照，兩人看起來適應地很不錯。（PS：柾國也在最新金唱片獎上締造獲獎新紀錄！）

去年底入伍的 BTS 成員 Jimin 和柾國目前待在同個訓練單位，位於京畿道漣川郡5師團的陸軍基礎訓練所，網友分享了他們的團體照，曝光了兩人的近況。



新兵們看起來像是完成了CBR訓練（生化毒氣、放射性類型攻擊的反應訓練）然後聚在一起合照，照片中兩人都看起來適應地很不錯，柾國戴著口罩手自然在地待在了Jimin與隊友的肩膀上，感覺相當自在。

此外，柾國入伍前的音樂作品也在各大頒獎典禮上獲獎，最新的獲獎訊息是在1月6日舉行的《第38屆金唱片獎》上拿下兩項大獎，專輯《Golden》拿下專輯部門本賞，熱門曲〈Seven〉拿下音源部門本賞，兩項含金量極高的殊榮，同時也是第一位在金唱片獎上奪下兩項大獎的男solo。



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