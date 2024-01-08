偶爾也羨慕情侶電話熱線〜《跟我說愛我》初戀總是強大〜申鉉彬自覺不敵鄭雨盛回憶（EP.11 – 12）

[有雷] 《跟我說愛我》雖然沒有太高潮迭起的刺激劇情，收視率也未達到高成長，不過這部作品是對於人心想法的轉變有著細膩描述的電視劇，與原著設定也有多處不同。申鉉彬逐漸發現聽覺正常的她與聽障人士鄭雨盛相處時需要適應與克服之處，雖然能夠盡量保持正面想法，但鄭雨盛初戀情人的出現仍讓她不安。

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車振宇（鄭雨盛飾）為了個人畫展而準備畫作中，暮恩（申鉉彬飾）也為了即將演出的角色而勤學吉他，兩人各自努力也相互鼓勵。不過警察卻突然來到振宇工作的地方，表示需要他到警局一趟，原來是因為他夜間偶爾會在一些牆面作畫，而遭到檢舉。館長宋瑞京（金知賢飾）立即跟了過去成為她的手語翻譯，而好友智俞（朴真珠飾）也立即通知了暮恩。



振宇承認了自己就是作畫者，警方也不需繼續訊問。步出警局時瑞京提到自己正在尋找的壁畫畫家DINO原來就是振宇，讓她感到很高興，不過振宇曾有7年的空白期，不願對瑞京說明原因，並且他憤怒地表達著不希望瑞京再提起過往的事情，這只會讓他不斷面對自己的傷口。瑞京雖然解釋著，不過振宇卻頭也不回地走向了在另一端等待著他的暮恩。



暮恩看著室友智俞與弟弟暮談熱戀中，兩人每晚手機熱線聊得很笑呵呵，讓暮恩有些失落，畢竟這對她來說是不會發生的，雖然她正面思考著聽不見也有聽不見的優點，但夢中仍暗中渴望振宇也能像正常男友一樣和她耳邊細語聊天。暮恩某日聽見了瑞京與另一畫家的對話，讓她開始想了解振宇的初戀故事以及分手的原因。



從振宇好友口中說到，振宇當時與瑞京交往著，但是當時學校發生火災，聽不見的他來不及逃離而造成燙傷，瑞京也在此時決定前往法國，並且對振宇說了很多傷人的話，讓振宇一蹶不振持續了7年之久。瑞京自責地前往振宇的家，而此時在練習結束後，暮恩也請好友載她來到男友家門前，卻看見淋著雨的瑞京比她早了一步並走進了振宇家門……



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