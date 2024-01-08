偶尔也羡慕情侣电话热线〜《跟我说爱我》初恋总是强大〜申铉彬自觉不敌郑雨盛回忆（EP.11 – 12）

[有雷] 《跟我说爱我》虽然没有太高潮迭起的刺激剧情，收视率也未达到高成长，不过这部作品是对於人心想法的转变有著细腻描述的电视剧，与原著设定也有多处不同。申铉彬逐渐发现听觉正常的她与听障人士郑雨盛相处时需要适应与克服之处，虽然能够尽量保持正面想法，但郑雨盛初恋情人的出现仍让她不安。

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车振宇（郑雨盛饰）为了个人画展而准备画作中，暮恩（申铉彬饰）也为了即将演出的角色而勤学吉他，两人各自努力也相互鼓励。不过警察却突然来到振宇工作的地方，表示需要他到警局一趟，原来是因为他夜间偶尔会在一些墙面作画，而遭到检举。馆长宋瑞京（金知贤饰）立即跟了过去成为她的手语翻译，而好友智俞（朴真珠饰）也立即通知了暮恩。



振宇承认了自己就是作画者，警方也不需继续讯问。步出警局时瑞京提到自己正在寻找的壁画画家DINO原来就是振宇，让她感到很高兴，不过振宇曾有7年的空白期，不愿对瑞京说明原因，并且他愤怒地表达著不希望瑞京再提起过往的事情，这只会让他不断面对自己的伤口。瑞京虽然解释著，不过振宇却头也不回地走向了在另一端等待著他的暮恩。



暮恩看著室友智俞与弟弟暮谈热恋中，两人每晚手机热线聊得很笑呵呵，让暮恩有些失落，毕竟这对她来说是不会发生的，虽然她正面思考著听不见也有听不见的优点，但梦中仍暗中渴望振宇也能像正常男友一样和她耳边细语聊天。暮恩某日听见了瑞京与另一画家的对话，让她开始想了解振宇的初恋故事以及分手的原因。



从振宇好友口中说到，振宇当时与瑞京交往著，但是当时学校发生火灾，听不见的他来不及逃离而造成烫伤，瑞京也在此时决定前往法国，并且对振宇说了很多伤人的话，让振宇一蹶不振持续了7年之久。瑞京自责地前往振宇的家，而此时在练习结束后，暮恩也请好友载她来到男友家门前，却看见淋著雨的瑞京比她早了一步并走进了振宇家门……



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