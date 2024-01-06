《歡迎回到三達里》「告白之吻」後兩人關係終於有進展？池昌旭：「妳只要依賴我就行了」動搖申惠善的心！

《歡迎回到三達里》在上週播出中，「前戀人」趙容弼（池昌旭 飾）和趙三達（申惠善 飾）彼此確認一直隱藏著的心意。

還有一直讓觀眾很好奇的...兩家庭之前曾經發生過什麼事情？也終於公開了！在蕨菜梅雨季節到來的某個季節，因捕獲量少而每次都被訓斥的高美子（金美卿 飾），最終不顧海女會長的勸阻，決定下海捕撈，夫美子（鄭有美 飾）為了不讓朋友獨自下海捕撈而同行，遺憾的是發生了意外。非常愛妻子的容弼的父親趙尚泰（劉五性 飾）說：「直到閉眼的那一刻，到我死為止，會恨她（高美子）恨到底。」這也是他無法接受她的女兒三達是兒子配偶的理由。



容弼覺得比起讓很多人感到痛苦，自己一個人承受才是爲了大家，所以這幾年來一直竭盡全力壓抑著對三達的心。但是現在他下定決心不再忍耐，三達的「告白之吻」是引發這一決心的導火線，他甚至還因此離家出走。

在 EP.11 的預告中，因為想起接吻的事，三達看到容弼就逃跑，容弼也對躲起來的三達說：「我不能再跟加動搖妳嗎？妳只要...依賴我不就行了嗎？」靜靜地等待著她整理好混亂的心情。三達不斷地想要和容弼劃清界限，但是不管怎麼忍、再怎麼壓抑，似乎都還是會想起，兩人最後會是什麼結果呢？還有大姐真達（申東美 飾）和全大英（楊炅沅 飾）、小妹海達（康美娜 飾）和孔智燦（金敏哲 飾）的後續發展，也令人期待呢！



EP.11 先公開：

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