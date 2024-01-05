這是《山茶花開時》的弼九嗎！金康勳暴風成長從《財閥家的小兒子》到《死期將至》差點認不出來！

童星演員金康勳作品多多，時常收看韓國電視劇或電影的觀眾們對他一定不陌生，從小演技了得，參與許多經典作品的演出，而他也從男主角的兒時角色漸漸成為獨當一面的角色，在最近的作品《死期將至》中更是脫離了稚氣，讓人看見他的暴風成長。

12月中公布的原創電視劇集《死期將至》今日即將公開第二部分劇情，在製作發表會上就能看見演員金康勳的暴風成長，跳脫原有稚氣的他讓大家都嚇了一大跳，日前經紀公司也發布了他的最新檔案照片，長成了一位帥氣青少年。不過雖然他的個子長高了許多，但清澈閃耀的眼神依舊，在劇中的演技表現也是令觀眾們留下深刻的印象。



金康勳在《死期將至》中飾演主角崔怡在的其中一段人生，是一位飽受校園霸凌的高中生，原本很可能選擇輕生，但重生的崔怡在進入他的身體後，雖然金康勳最後結局仍難逃一死，但卻仍然努力地向命運反擊。金康勳演出高中生的外表卻有著成熟男子徐仁國的靈魂，是難度相當高的演出，而他的表現也大獲好評。



金康勳自2013年出道後，陸續演出tvN《陽光先生》、KBS2《山茶花開時》、tvN《Start Up我的新創時代》、SBS《羽球少年團》、TVING《內科朴院長》、JTBC《財閥家的小兒子》及電影《極限逃生》《變身》等等作品，從主角的兒童時期逐漸成為獨立的角色，也令人期待他日後的表現更多采多姿。1月5日即將公開《死期將至》第二部分。



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