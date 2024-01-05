这是《山茶花开时》的弼九吗！金康勋暴风成长从《财阀家的小儿子》到《死期将至》差点认不出来！

童星演员金康勋作品多多，时常收看韩国电视剧或电影的观众们对他一定不陌生，从小演技了得，参与许多经典作品的演出，而他也从男主角的儿时角色渐渐成为独当一面的角色，在最近的作品《死期将至》中更是脱离了稚气，让人看见他的暴风成长。

12月中公布的原创电视剧集《死期将至》今日即将公开第二部分剧情，在制作发表会上就能看见演员金康勋的暴风成长，跳脱原有稚气的他让大家都吓了一大跳，日前经纪公司也发布了他的最新档案照片，长成了一位帅气青少年。不过虽然他的个子长高了许多，但清澈闪耀的眼神依旧，在剧中的演技表现也是令观众们留下深刻的印象。



金康勋在《死期将至》中饰演主角崔怡在的其中一段人生，是一位饱受校园霸凌的高中生，原本很可能选择轻生，但重生的崔怡在进入他的身体后，虽然金康勋最后结局仍难逃一死，但却仍然努力地向命运反击。金康勋演出高中生的外表却有著成熟男子徐仁国的灵魂，是难度相当高的演出，而他的表现也大获好评。



金康勋自2013年出道后，陆续演出tvN《阳光先生》、KBS2《山茶花开时》、tvN《Start Up我的新创时代》、SBS《羽球少年团》、TVING《内科朴院长》、JTBC《财阀家的小儿子》及电影《极限逃生》《变身》等等作品，从主角的儿童时期逐渐成为独立的角色，也令人期待他日后的表现更多采多姿。1月5日即将公开《死期将至》第二部分。



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