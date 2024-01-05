「李善均遺書」竟是假？原始報導已刪除、「百億違約金」疑為媒體杜撰！所屬社怒告記者：「請真心道歉」

韓媒體TV朝鮮在李善均過世當日報導「遺書內容」，提及廣告和電影違約金超過100億，但李善均公司日前宣佈起訴不實報道後，該報導立即遭刪除，令人懷疑相關內容皆為杜撰。

去年12月27日，TV朝鮮「News 9」晚間新聞獨家公開李善均離家出走前留下的遺相當於書的便條，以引用形式報導稱遺書內容包括「沒辦法了」「好像只剩下這個辦法了」「廣告和電影違約金很高，對不起」，還稱業界推測李善均違約金超100億韓幣。



李善均所屬社HODU娛樂1月3日發佈聲明，宣佈對謠言和不實報道採取法律措施，特別點名12月27日晚發佈的相關報導：「已起訴把虛假內容包裝成事實進行報道的記者。 要求該記者真心道歉，並誠實配合即將進行的法律程序。 」



D社也在昨日報導稱「100億違約金」缺乏計算依據。 據電影和廣告業界人士，在刑事處罰尚未確定的情況下討論違約金為時尚早，「100億」很可能是TV朝鮮擅自給出的數字。

HODU娛樂宣佈起訴的次日（4日），TV朝鮮便將遺書內容相關報道全部下架。 現在點進原始報導link只能看到「已應新聞公司要求刪除」，YouTube頻道裡發佈的相關影片也已轉為非公開。



此外，李善均去年因涉嫌吸毒接受3次公開調查後，12月27日被發現於私家車內身亡，29日舉辦出殯儀式。 去世前曾指出警方過度依賴女室長的供詞，要求使用測謊儀以證明自己沒有說謊，多次毒品檢測結果亦均呈陰性。



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