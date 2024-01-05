April恋情连环爆！继娜恩，睿娜也被爆和足球球星恋爱，端倪都在《全干视》泄露
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April恋情连环爆！继娜恩，睿娜也被爆和足球球星恋爱，端倪都在《全干视》泄露

明星   2024年1月5日   星期五15:58   草莓  

（封面图源：IG@sheepyn_0824截图、黄viu综艺平台@《全知干预视角》）

女团April 2021年被爆出队内霸凌，受害者是成员玹珠（李玹珠），加害者是娜恩（李娜恩）与真率（李真率），团体隔年解散，没想到再听见他们的热门消息，是恋爱说。

李娜恩2日被韩媒爆料和旅外足球明星，正效力法甲联赛巴黎圣日耳曼足球俱乐部的李康仁恋爱中，随后李娜恩所属经纪公司Namoo Actors反驳，表示双方只是熟人关系。（‎详细报导点此了解

4日轮到睿娜（梁睿娜）被爆和韩国国内K联赛1蔚山HD足球俱乐部球员薛英佑恋爱，网传薛英佑的球鞋刻著梁睿娜英文名「YENA」，两人还有同款手机壳和帽子，薛英佑的照片均源自於上周12月30日播出的《全知干预视角》，另外也有网友称梁睿娜经常被目击场边收看足球比赛。

▼《全知干预视角》泄露了薛英佑和梁睿娜拥有一样的帽子和手机壳

（图源：黄viu综艺平台@《全知干预视角》）

（最早流传的梁睿娜与薛英佑「恋爱单品」整理推文曾破2万转发，目前已删除剩底下这篇）

稍早，‎《SPOTVnews》独家报导这两对恋人其实「皆已分手」，由於是分手后才被爆出恋情，因此对四人来说都很难表达立场。而该媒体求证梁睿娜所属经纪公司STARBASE，STARBASE表示还在确认中，但「艺人私生活难以确认」。

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