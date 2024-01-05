April恋情连环爆！继娜恩，睿娜也被爆和足球球星恋爱，端倪都在《全干视》泄露

女团April 2021年被爆出队内霸凌，受害者是成员玹珠（李玹珠），加害者是娜恩（李娜恩）与真率（李真率），团体隔年解散，没想到再听见他们的热门消息，是恋爱说。

李娜恩2日被韩媒爆料和旅外足球明星，正效力法甲联赛巴黎圣日耳曼足球俱乐部的李康仁恋爱中，随后李娜恩所属经纪公司Namoo Actors反驳，表示双方只是熟人关系。（‎详细报导点此了解）



4日轮到睿娜（梁睿娜）被爆和韩国国内K联赛1蔚山HD足球俱乐部球员薛英佑恋爱，网传薛英佑的球鞋刻著梁睿娜英文名「YENA」，两人还有同款手机壳和帽子，薛英佑的照片均源自於上周12月30日播出的《全知干预视角》，另外也有网友称梁睿娜经常被目击场边收看足球比赛。



▼《全知干预视角》泄露了薛英佑和梁睿娜拥有一样的帽子和手机壳



（最早流传的梁睿娜与薛英佑「恋爱单品」整理推文曾破2万转发，目前已删除剩底下这篇）



설영우 축구화에 새겨진 'YENA'...팬들이 찾아낸 에이프릴 예나와의 열애 증거 축구선수 설영우씨 축구화 새겨진 Yena 팬들이 찾아낸 에이프릴 양예나씨 열애 증거 이라니~ pic.twitter.com/yVqgOeMpeX — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) January 4, 2024

稍早，‎《SPOTVnews》独家报导这两对恋人其实「皆已分手」，由於是分手后才被爆出恋情，因此对四人来说都很难表达立场。而该媒体求证梁睿娜所属经纪公司STARBASE，STARBASE表示还在确认中，但「艺人私生活难以确认」。

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