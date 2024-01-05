「李善均遗书」竟是假？原始报导已删除、「百亿违约金」疑为媒体杜撰！所属社怒告记者：「请真心道歉」

韩媒体TV朝鲜在李善均过世当日报导「遗书内容」，提及广告和电影违约金超过100亿，但李善均公司日前宣布起诉不实报道后，该报导立即遭删除，令人怀疑相关内容皆为杜撰。

去年12月27日，TV朝鲜「News 9」晚间新闻独家公开李善均离家出走前留下的遗相当於书的便条，以引用形式报导称遗书内容包括「没办法了」「好像只剩下这个办法了」「广告和电影违约金很高，对不起」，还称业界推测李善均违约金超100亿韩币。



李善均所属社HODU娱乐1月3日发布声明，宣布对谣言和不实报道采取法律措施，特别点名12月27日晚发布的相关报导：「已起诉把虚假内容包装成事实进行报道的记者。 要求该记者真心道歉，并诚实配合即将进行的法律程序。 」



D社也在昨日报导称「100亿违约金」缺乏计算依据。 据电影和广告业界人士，在刑事处罚尚未确定的情况下讨论违约金为时尚早，「100亿」很可能是TV朝鲜擅自给出的数字。

HODU娱乐宣布起诉的次日（4日），TV朝鲜便将遗书内容相关报道全部下架。 现在点进原始报导link只能看到「已应新闻公司要求删除」，YouTube频道里发布的相关影片也已转为非公开。



此外，李善均去年因涉嫌吸毒接受3次公开调查后，12月27日被发现於私家车内身亡，29日举办出殡仪式。 去世前曾指出警方过度依赖女室长的供词，要求使用测谎仪以证明自己没有说谎，多次毒品检测结果亦均呈阴性。



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