這組合很可以～丁海寅＆庭沼玟搭擋浪漫愛情劇《媽媽朋友的兒子》，是《海岸村恰恰恰》編導新作！

tvN新劇《媽媽朋友的兒子》講述一個試圖重啟錯誤人生的女人裴石榴，和她生活的黑歷史「媽媽朋友的兒子」崔勝孝之間發生的浪漫喜劇故事。

此前，確定由丁海寅擔任男主角，他飾演「裴石榴」媽媽朋友的兒子，名為「崔勝孝」的人物。他是現任建築工作室代表，是韓國建築界最受關注的年輕建築師。不僅才華洋溢、外貌出眾，連性格也完美的人物，這樣的他人生只有一個黑歷史，那就是裴石榴。



而女主角人選也確定～就是庭沼玟啦！她飾演的「裴石榴」是個從小到大成績優秀，只要參加考試就總是獲得第一名的人物。作爲被稱爲「神的職場」全球大企業項目經理，乘勝前進的她，有一天突然出了故障，離開公司並過著無業遊民的生活。

庭沼玟表示：「能夠遇到讓人感到溫暖有共鳴的作品，感到非常榮幸。平時很喜歡看編劇的作品，所以更加期待。作爲和導演合作的第二部作品（第一部是《從天而降的一億顆星》），將以信任爲基礎，以愉快的面貌和大家見面。」



除了男女主角外，值得信賴的製作組重逢也備受期待。《媽媽朋友的兒子》是由創下高收視率和大受觀眾們喜愛的《海岸村恰恰恰》的柳濟元導演以及申夏恩編劇二度攜手合作的作品。愉快又溫暖，貼近現實的羅曼史，又會給人帶來怎樣的共鳴？2024年又有一部令人期待的作品了！



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