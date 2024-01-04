聽了太鼻酸…南優鉉隱瞞病情只因怕粉絲擔心〜不願影響INFINITE全體活動！曝「目前恢復狀況約70％」

INFINITE成員南優鉉近日推出個人專輯，勤跑宣傳的同時，也希望讓粉絲們對於他的病況能夠更安心，而日前他也在YT節目中提到了自己隱瞞病情的真正原因。

南優鉉日前曾在節目《不朽的名曲》中帶來精采演出，並說明了自己罹患「胃腸道基質瘤」並在身上留下了長達15cm的開腹手術傷口。最近他也來到YT節目《利木津Service》作客，並提到自己在2023年4月被診斷出罹患「胃腸道基質瘤」，這是屬於一種在腸胃道的肌肉層發生癌病變的罕見疾病。



節目中同為歌手的李茂珍則提到，最近聽見的消息是南優鉉近況不太好，令他難以置信，因為南優鉉目前的狀況真的是太棒了，他也替大家問到南優鉉是否已完全痊癒了呢？南優鉉則坦白表示，雖不能說是100％的程度，但痊癒的狀況也已恢復70％了，之前他曾經連呼吸都不是太順暢，相當辛苦，現在的他為了能重新回到舞台，更是不分晝夜地持續練習著。



李茂珍說到自己是看了媒體報導才得知南優鉉生病的消息，但生病這事情看來已經持續滿長一段時間了，當時是INFINITE團體活動或是南優鉉的SOLO活動，粉絲們應該都處於不知情的狀態，優鉉又是為何隱藏了這秘密呢？



優鉉的回答果然不出大家所料，他表示主要還是害怕粉絲們為他擔心，自己也有打算在活動結束後再詳細向大家說明，由於INFINITE團體活動的日程都已經安排好了，南優鉉也不希望因為自己而延後，所以強迫自己繼續完成活動。公司也告訴他「邊錄音邊想吧」並且給予高度支持，期間內收錄了許多好歌，優鉉也得知粉絲們都在等待著，大家對他的擔心與喜愛，也讓他得到很大的勇氣。



南優鉉希望2024年對於自己來說能夠更與眾不同，付出很多也有很多收穫，也希望大家都能身體健康。南優鉉也將於2月3日來台舉辦《2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI》。

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