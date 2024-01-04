听了太鼻酸…南优铉隐瞒病情只因怕粉丝担心〜不愿影响INFINITE全体活动！曝「目前恢复状况约70％」

INFINITE成员南优铉近日推出个人专辑，勤跑宣传的同时，也希望让粉丝们对於他的病况能够更安心，而日前他也在YT节目中提到了自己隐瞒病情的真正原因。

南优铉日前曾在节目《不朽的名曲》中带来精采演出，并说明了自己罹患「胃肠道基质瘤」并在身上留下了长达15cm的开腹手术伤口。最近他也来到YT节目《利木津Service》作客，并提到自己在2023年4月被诊断出罹患「胃肠道基质瘤」，这是属於一种在肠胃道的肌肉层发生癌病变的罕见疾病。



节目中同为歌手的李茂珍则提到，最近听见的消息是南优铉近况不太好，令他难以置信，因为南优铉目前的状况真的是太棒了，他也替大家问到南优铉是否已完全痊愈了呢？南优铉则坦白表示，虽不能说是100％的程度，但痊愈的状况也已恢复70％了，之前他曾经连呼吸都不是太顺畅，相当辛苦，现在的他为了能重新回到舞台，更是不分昼夜地持续练习著。



李茂珍说到自己是看了媒体报导才得知南优铉生病的消息，但生病这事情看来已经持续满长一段时间了，当时是INFINITE团体活动或是南优铉的SOLO活动，粉丝们应该都处於不知情的状态，优铉又是为何隐藏了这秘密呢？



优铉的回答果然不出大家所料，他表示主要还是害怕粉丝们为他担心，自己也有打算在活动结束后再详细向大家说明，由於INFINITE团体活动的日程都已经安排好了，南优铉也不希望因为自己而延后，所以强迫自己继续完成活动。公司也告诉他「边录音边想吧」并且给予高度支持，期间内收录了许多好歌，优铉也得知粉丝们都在等待著，大家对他的担心与喜爱，也让他得到很大的勇气。



南优铉希望2024年对於自己来说能够更与众不同，付出很多也有很多收获，也希望大家都能身体健康。南优铉也将於2月3日来台举办《2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI》。

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