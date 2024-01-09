《鬼媽媽的假期》申敏兒看自己的戲從頭哭到尾！與媽媽像朋友相處：「也希望生個像我自己這樣的女兒～」

電影《鬼媽媽的假期》描述著一位從天國獲得了假期能夠重返人間的母親福子（金海淑飾），以及因思念過世的母親，捨棄了工作回到家鄉，用母親留下的食譜經營著一個小美食店的女兒珍珠（申敏兒飾），母女之間在這休假中展開了什麼樣的療癒奇幻故事？

申敏兒透過電影《鬼媽媽的假期》睽違3年重返大螢幕，光是電影能夠順利在影廳上映就讓她相當開心，作品完成已經過了一段時間，大家還是相當興奮地期待著上映。申敏兒也提到自己看了電影後也哭了，導演也問她為何看自己演的戲還會哭，申敏兒說站在演員立場，了解到各個角色所帶的情感，所以才會從劇情初段落就開始流下眼淚，從一開始哭到最後。



申敏兒對於《鬼媽媽的假期》劇本相當有共鳴，她表示所有人都會經歷分離，對於擁有很多這類回憶的人就會得到很大的共鳴，雖然她本身並不曾失去身邊很親近的人，但是光想想都覺得悲傷。如果失去了某人，我們可能會想著「他正在看著我嗎」，不希望以太沉重的想法面對，以這樣奇幻的題材她覺得挺不錯的。



電影中角色珍珠講電話的語氣，申敏兒表示與她私下本人差不多，所以這個角色讓她相當有共鳴，而原本在美國教書的珍珠，在母親過世後回到了故鄉的心情，申敏兒也覺得很能體會，時常覺得這角色跟她非常相似。被問到實際上與媽媽感情如何呢？申敏兒說自己跟媽媽真的像朋友一樣，不像傳統母女感覺，但拍完作品後產生了一些傳統母女的感覺。申敏兒還提到媽媽看完試映會並沒說什麼傷心的話，只說「很漂亮」「舞台問候時太暗了看不到你的臉」，跟一般媽媽不太一樣。



申敏兒覺得反而是自己比較黏媽媽，常常打電話給她，如果媽媽有喜歡的東西她一定全買單，還說自己也希望生個像她這樣的女兒！大家可以祝福她早日達成心願囉～



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