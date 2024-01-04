勒索李善均的20代女性朴某和女室長竟然是「獄友」！家境殷實，開豪車住新大廈，還是個演員

被捲入吸毒事件中的李善均以自殺的方式與家人道別，但與之相關的案件仍在繼續中。

李善均生前因被風月場所女室長A某和20代女性朴某恐嚇、勒索3.5億（韓幣，下同）而報警，之後被牽扯出出軌、吸毒的事情，原本已經申請測謊的他卻突然被發現在自己的車內燒炭自殺，另無數民眾唏噓不已。

案件並未因他的死亡而停止調查，敲詐他數千萬的朴某被拘留。 早前有韓媒挖出朴某是個敲詐慣犯，至少有6次前科。朴某在前往法院接受拘留前調查時，一度抱著幼童亮相，想以此博同情，不料事與願違，還是被拘留了。 很快就有YouTuber挖出朴某和女室長的身份，她倆竟還有這層關係。



一名專門研究犯罪和各種案件而聞名的韓國YouTuber Caracula在自己的頻道「Caracula Crime Lab」中爆料了一些不為人知的內幕，稱「這件事情看似是一件與知名人士相關的毒品醜聞，實際上本質是恐嚇勒索。 」

朴某和女室長A某曾經關押在同一個教導所的同一個房間，朴某95年出生，A某94年出生，但朴某卻謊稱自己91年出生，讓對方叫自己姊姊。 據知情人士透露，朴某数次趁男性醉酒與之發生關係，然後謊稱懷孕讓對方負責，其中一名男性要求做DNA鑑定，這才發現朴某謊話連篇，因此事被騙的至少有5人。

Caracula還揭露了朴某的家庭背景，稱「朴某擁有豪車，房子也是竣工不久的新大廈，朴某曾經的工作是她爸爸一直做的零售業」，透露朴某根本不缺錢，甚至家境富裕。



朴某還曾經當過演員，至今NAVER上都能搜到她的名字和出演的作品。 朴某曾在2012年上映的獨立電影《災殃的開始》中擔任女主角，2015年又出演過《藍鳥》中的一個角色。

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