G-Dragon的人脈是鑽石級吧！快來看看都是誰參加了這場跨年派對

G-Dragon（權志龍）經過與警方的多次「交戰」之後終於洗刷的吸毒冤情，最近曝光的近況看得出他心情很不錯。

日前，GD在個人SNS上公開了與多名藝人一起舉辦派對的照片，李政宰和女友林世玲、鄭雨盛、李敏鎬、張東健和高素榮夫婦等娛樂圈頂級大咖全都亮相，眾人一起跨年。 GD還配上了愛心符號，表示「愛心飛起」。重磅級明星聚集，引得眾人忍不住感嘆「這是比黃金人脈還要厲害的鑽石級吧」等。



前段時間GD因涉嫌吸毒被警方立案調查，他通過代理律師多次怨訴自己未吸毒，並主動前往警署配合調查，提出做精密毒檢等，還在IG上公開了「事必歸正」的4個字，再一次強調自己的清白。 最終尿檢、毛髮檢測和手指甲、腳趾甲等所有毒檢的結果均呈陰性，加上沒有參考人的陳述，GD得以洗刷吸毒冤屈。



此外，GD於近期加盟了新公司GALAXY CORP，宣佈2024年內完成SOLO回歸。 除此之外，GD以德報怨成立掃毒基金會，幫助吸毒的人進行治療，就像他自己說得那樣，因為被冤枉，所以讓他看到了這個領域的黑暗，於是他想幫助這個領域的失足者。

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