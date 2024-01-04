勒索李善均的20代女性朴某和女室长竟然是「狱友」！家境殷实，开豪车住新大厦，还是个演员

被卷入吸毒事件中的李善均以自杀的方式与家人道别，但与之相关的案件仍在继续中。

李善均生前因被风月场所女室长A某和20代女性朴某恐吓、勒索3.5亿（韩币，下同）而报警，之后被牵扯出出轨、吸毒的事情，原本已经申请测谎的他却突然被发现在自己的车内烧炭自杀，另无数民众唏嘘不已。

案件并未因他的死亡而停止调查，敲诈他数千万的朴某被拘留。 早前有韩媒挖出朴某是个敲诈惯犯，至少有6次前科。朴某在前往法院接受拘留前调查时，一度抱著幼童亮相，想以此博同情，不料事与愿违，还是被拘留了。 很快就有YouTuber挖出朴某和女室长的身份，她俩竟还有这层关系。



一名专门研究犯罪和各种案件而闻名的韩国YouTuber Caracula在自己的频道「Caracula Crime Lab」中爆料了一些不为人知的内幕，称「这件事情看似是一件与知名人士相关的毒品丑闻，实际上本质是恐吓勒索。 」

朴某和女室长A某曾经关押在同一个教导所的同一个房间，朴某95年出生，A某94年出生，但朴某却谎称自己91年出生，让对方叫自己姊姊。 据知情人士透露，朴某数次趁男性醉酒与之发生关系，然后谎称怀孕让对方负责，其中一名男性要求做DNA鉴定，这才发现朴某谎话连篇，因此事被骗的至少有5人。

Caracula还揭露了朴某的家庭背景，称「朴某拥有豪车，房子也是竣工不久的新大厦，朴某曾经的工作是她爸爸一直做的零售业」，透露朴某根本不缺钱，甚至家境富裕。



朴某还曾经当过演员，至今NAVER上都能搜到她的名字和出演的作品。 朴某曾在2012年上映的独立电影《灾殃的开始》中担任女主角，2015年又出演过《蓝鸟》中的一个角色。

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