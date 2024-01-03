羅PD的眼神好瘋狂！！《NANA TOUR》第一集搶先看，男團SEVENTEEN是這樣被綁架的～

大家都很好奇 SEVENTEEN 成員們是怎麼被綁架的！？官方直接釋出 EP.1 搶先看給觀眾們解答~。（後天就開播啦！大家是不是特別期待～？）

即將在後天（1月5日）首播的 tvN《NANA TOUR with SEVENTEEN》釋出了 EP.1 的搶先看影片，三分半的長度每秒都充滿著驚喜！



▼「什麼？3分鐘後必須離開嗎？」全員嚇傻，這簡直是....太有趣了～。XD



羅PD：「大家要跟的旅行團，行程時間很趕...。」在搖滾區正視PD的WOOZI率先開口：「我就說他眼神很可怕吧！近距離看就像黑洞一樣，一直被吸進去。」勝寛一臉擔心地說：「眼神有點瘋狂。」



最終宣佈：「現在大家只需要換好衣服，3分鐘後集合，背包跟錢包都不用帶，護照都在我們手上了，帶上手機穿好衣服就好。」大家幾乎是素顏狀態，Hoshi說自己需要刷個牙，珉奎大喊想洗個澡，DK甚至擔心沒內褲可以穿，然後就在一陣慌亂中各自衝回房間準備了～。



而1月5日首播的《NANA Tour》電視版長度大約70分鐘，Weverse 上則會播出完整版，每期最少120～180分鐘以上的超長時長，引發韓網熱議。



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