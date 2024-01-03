罗PD的眼神好疯狂！！《NANA TOUR》第一集抢先看，男团SEVENTEEN是这样被绑架的～

大家都很好奇 SEVENTEEN 成员们是怎么被绑架的！？官方直接释出 EP.1 抢先看给观众们解答~。（后天就开播啦！大家是不是特别期待～？）

即将在后天（1月5日）首播的 tvN《NANA TOUR with SEVENTEEN》释出了 EP.1 的抢先看影片，三分半的长度每秒都充满著惊喜！



▼「什么？3分钟后必须离开吗？」全员吓傻，这简直是....太有趣了～。XD



罗PD：「大家要跟的旅行团，行程时间很赶...。」在摇滚区正视PD的WOOZI率先开口：「我就说他眼神很可怕吧！近距离看就像黑洞一样，一直被吸进去。」胜寛一脸担心地说：「眼神有点疯狂。」



最终宣布：「现在大家只需要换好衣服，3分钟后集合，背包跟钱包都不用带，护照都在我们手上了，带上手机穿好衣服就好。」大家几乎是素颜状态，Hoshi说自己需要刷个牙，珉奎大喊想洗个澡，DK甚至担心没内裤可以穿，然后就在一阵慌乱中各自冲回房间准备了～。



而1月5日首播的《NANA Tour》电视版长度大约70分钟，Weverse 上则会播出完整版，每期最少120～180分钟以上的超长时长，引发韩网热议。



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