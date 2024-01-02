2024年1月1日D社「沒上班」！往年的開年CP至今看來還是會震撼

2024年1月1日，所有人都在等待D社曝光開年CP，只是這一天D社「沒上班」。

沒關係，那我們就來回顧一下D社往年帶給民眾們的震撼，這些曾經的開年CP哪一對震驚過你？

2013 Rain＆金泰希

K-POP界小天王和「泰慧智」（金泰希、宋慧喬、全智賢）之一的金泰希熱戀，Top配Top，這一對已經很幸福地從戀人過度到了夫妻，兩人膝下育有2個孩子，一家四口非常幸福。



2014 李昇基＆少女時代潤娥

當時D社透露兩人非常珍惜對方，戀愛過程中堅守底線，約會時間不會超過凌晨1點，男帥女靚，且都是娛樂圈中難得的清流，這一對被很多人看好。 只可惜最終愛情難敵聚少離多，感情疏遠還是分手。 現在李昇基已經和李多寅結婚，即將升級當爸爸了。 而潤娥層傳出和李俊昊熱戀，但雙方經紀公司回應稱「只是好朋友關係」。



2015 李政宰＆林世玲

影帝李政宰愛上財閥千金林世玲，宛若小說照進現實。 林世妍是財閥大象集團的千金，前夫更是三星集團現任的會長李在鎔。 李政宰和林世玲的戀情公開後經常秀恩愛，甜蜜約會被網友拍到過無數次。 目前兩人感情穩定，經常一起出席活動。



2016 金俊秀＆Hani

兩人戀情被報導時已經交往了半年，但因為兩個人都是很有名氣的大眾偶像，所以一直很小心謹慎的在見面。 D社拍到聖誕前夜Hani懷抱給俊秀的包裝禮物登上經紀人的車。Hani有通告時，俊秀親自驅車接她，前往俊秀與經紀人合住的臨時住所約會。 可惜這段戀情也沒維持多久。 去年11月左右，Hani曾在SNS上公開了現任醫師男友，而金俊秀目前未公開任何戀情。



2017 無

2018 G-Dragon＆李周妍

新年一開始D社就放大招，爆料GD和李周妍濟州島密會4天3夜。 D社還表示通過觀察確認GD已墜入愛河。





2018 李準＆庭沼玟

2018年新年第一天曝光的還有李準和庭沼玟（庭沼珉），兩人在2017年合作了電視劇《爸爸好奇怪》，兩人因戲生情，之後便被傳出了戀愛的消息，還被拍到一起約會，兩人也大方地宣佈了戀情。 戀情曝光後，非但沒有影響他們各自的事業，反而讓他們的名氣更大，也得到了廣大網友的支持。 不過3年後兩人就分手了，令廣大CP粉很難過。



2019 EXO Ka＆BLACKPINK Jennie

K-POP Top的巔峰相遇！SM和YG 頂級愛豆的浪漫約會。 2018年11月25日，Jennie SOLO出道的這一天，Kai用只有兩人知道的方式祝賀，台上是閃耀的愛豆，台下是小心約會的甜蜜情侶，Kai會駕車載Jennie兜風，在公園裡散步，用情侶Item等等。 非常遺憾的是這段戀情公開沒多久兩人就分手了。



2020 無

2021 炫彬＆孫藝真

《愛的迫降》CP終於從電視劇中走到了現實世界，其實炫彬和孫藝真數次傳出傳出緋聞，但每次都否認，可是大家老早就從各種照片中看出炫彬看孫藝真的眼神絕不僅僅是同事關係，根本充滿了愛意嘛！這對戀情一公開火速獲得全網支持，從戀愛到結婚大家都送上了無數祝福，不少人直呼「 是他們讓我又一次相信了愛情」。



2022黃義助&孝敏

雖然是1月3日D社才發消息，但也算開年CP啦，女愛豆和男運動是韓娛圈常見的CP組合。不過3月孝敏就發佈聲明稱兩人分手。



2023

其實這一對算自己踢爆戀情，2022年12月30日李鍾碩在年末頒獎禮上發表獲獎感言時候大膽告白「很長一段時間裡，我都非常非常喜歡你」， 從10年好友升級為了戀人，這是什麼Top明星偷偷戀愛，然後驚豔所有人的小說劇情啊！第二天（12月31日）D社才獨家爆料了李鍾碩和IU戀情的細節，稱他倆在聖誕節甜蜜同遊日本，戀情公開時其實兩人已經熱戀了4個月。（PS：因為是2022年最後一天曝光，暫且也當作2023年開年CP吧～）



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