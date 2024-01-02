2024年1月1日D社「没上班」！往年的开年CP至今看来还是会震撼

2024年1月1日，所有人都在等待D社曝光开年CP，只是这一天D社「没上班」。

没关系，那我们就来回顾一下D社往年带给民众们的震撼，这些曾经的开年CP哪一对震惊过你？

2013 Rain＆金泰希

K-POP界小天王和「泰慧智」（金泰希、宋慧乔、全智贤）之一的金泰希热恋，Top配Top，这一对已经很幸福地从恋人过度到了夫妻，两人膝下育有2个孩子，一家四口非常幸福。



2014 李升基＆少女时代润娥

当时D社透露两人非常珍惜对方，恋爱过程中坚守底线，约会时间不会超过凌晨1点，男帅女靓，且都是娱乐圈中难得的清流，这一对被很多人看好。 只可惜最终爱情难敌聚少离多，感情疏远还是分手。 现在李升基已经和李多寅结婚，即将升级当爸爸了。 而润娥层传出和李俊昊热恋，但双方经纪公司回应称「只是好朋友关系」。



2015 李政宰＆林世玲

影帝李政宰爱上财阀千金林世玲，宛若小说照进现实。 林世妍是财阀大象集团的千金，前夫更是三星集团现任的会长李在熔。 李政宰和林世玲的恋情公开后经常秀恩爱，甜蜜约会被网友拍到过无数次。 目前两人感情稳定，经常一起出席活动。



2016 金俊秀＆Hani

两人恋情被报导时已经交往了半年，但因为两个人都是很有名气的大众偶像，所以一直很小心谨慎的在见面。 D社拍到圣诞前夜Hani怀抱给俊秀的包装礼物登上经纪人的车。Hani有通告时，俊秀亲自驱车接她，前往俊秀与经纪人合住的临时住所约会。 可惜这段恋情也没维持多久。 去年11月左右，Hani曾在SNS上公开了现任医师男友，而金俊秀目前未公开任何恋情。



2017 无

2018 G-Dragon＆李周妍

新年一开始D社就放大招，爆料GD和李周妍济州岛密会4天3夜。 D社还表示通过观察确认GD已坠入爱河。





2018 李准＆庭沼玟

2018年新年第一天曝光的还有李准和庭沼玟（庭沼珉），两人在2017年合作了电视剧《爸爸好奇怪》，两人因戏生情，之后便被传出了恋爱的消息，还被拍到一起约会，两人也大方地宣布了恋情。 恋情曝光后，非但没有影响他们各自的事业，反而让他们的名气更大，也得到了广大网友的支持。 不过3年后两人就分手了，令广大CP粉很难过。



2019 EXO Ka＆BLACKPINK Jennie

K-POP Top的巅峰相遇！SM和YG 顶级爱豆的浪漫约会。 2018年11月25日，Jennie SOLO出道的这一天，Kai用只有两人知道的方式祝贺，台上是闪耀的爱豆，台下是小心约会的甜蜜情侣，Kai会驾车载Jennie兜风，在公园里散步，用情侣Item等等。 非常遗憾的是这段恋情公开没多久两人就分手了。



2020 无

2021 炫彬＆孙艺真

《爱的迫降》CP终於从电视剧中走到了现实世界，其实炫彬和孙艺真数次传出传出绯闻，但每次都否认，可是大家老早就从各种照片中看出炫彬看孙艺真的眼神绝不仅仅是同事关系，根本充满了爱意嘛！这对恋情一公开火速获得全网支持，从恋爱到结婚大家都送上了无数祝福，不少人直呼「 是他们让我又一次相信了爱情」。



2022黄义助&孝敏

虽然是1月3日D社才发消息，但也算开年CP啦，女爱豆和男运动是韩娱圈常见的CP组合。不过3月孝敏就发布声明称两人分手。



2023

其实这一对算自己踢爆恋情，2022年12月30日李钟硕在年末颁奖礼上发表获奖感言时候大胆告白「很长一段时间里，我都非常非常喜欢你」， 从10年好友升级为了恋人，这是什么Top明星偷偷恋爱，然后惊艳所有人的小说剧情啊！第二天（12月31日）D社才独家爆料了李钟硕和IU恋情的细节，称他俩在圣诞节甜蜜同游日本，恋情公开时其实两人已经热恋了4个月。（PS：因为是2022年最后一天曝光，暂且也当作2023年开年CP吧～）



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻