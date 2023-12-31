G-Dragon解散法務組，慶祝洗脫嫌疑、重申「事必歸正」！歌迷淚目：「感謝守護美好回憶」

近日韓網多家論壇轉載了一組照片，內容是G-Dragon（GD，權志龍）和法務團隊一起舉辦「解散儀式」，同時慶祝GD成功洗脫嫌疑和扭轉輿論態度。

照片中，GD與法務組同僚們一起站在橫幅下，橫幅寫道：「事必歸正，G-Dragon夢之隊解散儀式。 這期間非常感謝，不會忘記艱苦時期守護在旁的努力。 」解散儀式據悉是在本月22日舉辦，由律師事務所相關人士將照片分享到SNS。





GD和法務組成員們擁抱合照，新簽的經濟公司Galaxy Corporation代表崔永浩（音）也有一同出席，氣氛十分愉悅溫馨。







現場還有一面旗子和慶祝蛋糕，上面寫著GD和Galaxy Corporation、崔永浩的名字。





GD今年10月被聲色場所女室長供稱疑似吸毒，隨後積極采取強硬態度力證清白。 不僅堅持否認嫌疑，更在警方未傳喚時主動出席警局接受毒品檢驗，最終尿液及毛髮檢驗結果均呈陰性。

此外，GD在調查期間感慨於涉毒青少年缺乏重回社會的支援幫助，個人出資3億韓元成立基金會「JUSPEACE」，致力於掃毒及幫助失足青少年接受治療，努力創建「沒有偏見、公正和平的社會」。



網友一致對GD的做法給予肯定，紛紛反省曾經輕信女室長、質疑GD，並感謝他堅持下來、成功證明清白，守護了與粉絲之間美好的回憶：「真的辛苦了」「精神強悍，處理方式也很棒」「確實值得慶祝」「開始對他另眼相看」「這輩子都不會寫針對他的惡意留言」「接下來就健康地回歸吧」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞