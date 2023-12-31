韓網傳這位80年代日本國民女神是房時爀理想型！網友：和BTS防彈少年國柾國一樣是兔子相

據說這位女星是房時爀的理想型。

製作人房時爀，人稱「防彈少年團之父」，以一己之力將BIGHIT和防彈少年團推上了世界舞台，BIGHIT（現更名為HYBE）一躍成為能夠比肩SM、JYP和YG娛樂三大老牌經紀公司的第四大經紀公司，防彈少年團更是在他的推動之下火遍全球。 1972年出生的他至今單身，雖然早前曾在網路上公開示愛嚴正化，但也是調侃開玩笑，民眾們其實對這個黃金單身漢的感情也很好奇。



日前有網友在PANN上討論80年代日本傳奇女星中森明菜，更是介紹她是房時爀的理想型，中森明菜是上世紀80年代日本樂壇不可忽視的天后，她以極具代表性的流行歌曲征服了整個日本，成為那個時代最令人矚目的女歌手之一。 大家親切地稱她為「昭和第一歌姬」和「山口百惠的接班人」。



該文章引來不少韓國網友的圍觀和討論，大家紛紛表示：「我對他的取向完全不關心」、「說不關心的人，他可是K-POP屆的大佬，你是什麼意見人家一點都不在意」、「演唱會票價瘋漲的罪魁禍首就是他好嗎？」、「房時爀就是喜歡這種類型，類似柾國的小兔子長相」、「 外國人見了李英愛金泰希韓佳人也會發出一樣的感歎啊 『韓國女人長得好看的真的是超級好看啊』」等。



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