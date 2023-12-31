Queencard！李國主申智路混入(G)I-DLE，劉在錫朴娜勑神童也來跳，徐章焄被take鼻孔超好笑

說到2023洗腦歌，絕對少不了大勢女團(G)I-DLE的〈Queencard〉！昨晚（30日）《2323 SBS演藝大賞》(G)I-DLE便〈Queencard〉登場！

鏡頭可見台下藝人們也跟著氣氛嗨起來，甚至站起來想看更清楚。鏡頭一度take某人的「鼻孔」，拉遠一看原來是徐章焄，徐章焄「姨父笑」露齒笑得很開心，瞬間讓人爆笑出聲。



▼網友：「徐章焄的表情＝我的表情」



서장훈님 표정 = 내 표정 pic.twitter.com/5mmDo97olT — 쾅킹보이 (@kwangking_boy) December 30, 2023

「真 · (G)I-DLE」跳一半，《塊頭生存》兩位李國主和申智路突然混入一起跳舞，身為《塊頭生存》大哥的徐章焄笑得更開心了，但疑似發現鏡頭一直拍他，抿嘴藏起牙齒XD。



(G)I-DLE還跳下舞台cue劉在錫「在錫Queencard」（另一邊李國主跑去誘惑(?)DinDin），接著「娜勑Queencard」、「神童Queencard」、「智慧Queencard」，一群「新(G)I-DLE」最後再跑回舞台上Ending，氣氛超嗨！



網友多說舞台很棒，又展現了歌曲的正面意義：每個人都是Queencard！稍早在‎MBC演技大賞獻唱的成員薇娟，趕場來到SBS似乎也一掃了被評唱功不足的陰霾。

▼影片



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