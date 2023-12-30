【2023 MBC演技大赏】完整得奖名单：持续更新ing

（封面图源：2023 MBC演技大赏）
【2023 MBC演技大赏】在今晚於首尔麻浦区上岩MBC大楼举行，来看看今年谁会那下大赏吧！
▼主持人：金圣柱、朴圭瑛
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼男子新人奖：《恋人》金武俊＆金昀佑
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼女子新人奖：《恋人》朴正妍、《烈女朴氏契约结婚传》朱贤英
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼最佳男配角：《恋人》崔伶禑
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼最佳女配角：《木偶的季节》车清华
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼最佳CP奖：《恋人》南宫珉＆安恩真
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼最佳角色奖：《恋人》金钟泰
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼男子优秀演技赏（日日剧）：《魔女的游戏》李贤锡
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼女子优秀演技赏（日日剧）：《天伦之情》全惠妍
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
▼男子优秀演技赏（迷你系列剧）：《烈女朴氏契约结婚传》裴仁爀
（图源：MBC《2023 MBC演技大赏》截图）
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