【2023 MBC演技大赏】完整得奖名单：持续更新ing

【2023 MBC演技大赏】在今晚於首尔麻浦区上岩MBC大楼举行，来看看今年谁会那下大赏吧！

▼主持人：金圣柱、朴圭瑛



▼男子新人奖：《恋人》金武俊＆金昀佑



▼女子新人奖：《恋人》朴正妍、《烈女朴氏契约结婚传》朱贤英



▼最佳男配角：《恋人》崔伶禑



▼最佳女配角：《木偶的季节》车清华



▼最佳CP奖：《恋人》南宫珉＆安恩真



▼最佳角色奖：《恋人》金钟泰



▼男子优秀演技赏（日日剧）：《魔女的游戏》李贤锡



▼女子优秀演技赏（日日剧）：《天伦之情》全惠妍



▼男子优秀演技赏（迷你系列剧）：《烈女朴氏契约结婚传》裴仁爀



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻