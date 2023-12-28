李善均曾多次申請非公開調查，遭警方駁回！前總統文在寅發聲，怒斥死因是「落後的調查和報導方式」

李善均因涉毒嫌疑被調查以來，先後3次在警局前接受媒體拍照和採訪質問，曾對律師表示出席警局很有負擔、希望不公開傳喚，但始終沒能獲得警方同意。

李善均今年10月28日、11月4日、12月23日共3次來到仁川警察廳接受調查，每一次都有大批記者在現場等候，李善均也每一次都接受拍照和採訪、鞠躬道歉。

▽10月28日公開傳喚：



▽11月4日公開傳喚：



▽12月23日公開傳喚：



據聯合新聞，李善均曾申請第三次調查以非公開方式進行，但被警方拒絕。 仁川警局先是藉口稱律師沒有申請非公開傳喚，律師多次申請後又表示「難以執行」。

仁川警局人士稱此舉是為李善均著想，因為部份記者要求公開傳喚，如果李善均以非公開方式出席、被拍到好像偷偷進去一樣，反而會對他造成負面影響。

有評論認為這一做法已違背偵查不公開原則。 韓國警察廳對於偵查信息公開與否有明確的指導原則，包括不準拍攝出席警局等調查過程攝，不準公開調查內容以防止侵害相關人士的名譽和私生活等人權。 韓國法務部對刑事案件的信息公開規定中也有寫明，為保住相關人士隱私禁止設置拍照區，法庭傳喚嫌疑人/被告人時均不得向媒體曝光。



之前的調查中，某聲色場所女室長稱李善均曾拜託她找來K他命進行嘗試，稱他是明知故犯。 但李善均23日接受調查時反駁，稱當時以為女室長給他的只是助眠藥物，雖對於「用吸管吸入鼻子」方式感到異常，但鑒於是女室長熟悉醫師開的藥就沒有多想。 去世前一天（26日），李善均還曾通過律師向警方申請使用測謊儀，以期證明自己沒有說謊。

李善均律師向媒體透露「對於再次出席警局感到負擔」，指出接下來包括測謊儀在內的全部調查應按照原則以非公開方式進行。 仁川警局人士也表示非公開傳喚確實是原則，警方從未提前公開李善均傳喚日程。

然而李善均沒能等到下一次調查，昨日（27日）上午被發現去世於自家車內，疑因不堪壓力選擇輕生。





韓國前任總統文在寅今日通過臉書發佈文章對演員表示哀悼，稱死因是「調查機關的調查形態和媒體的報導形態」，指出應以此契機擺脫落後的調查和報導慣例：「在犯罪嫌疑尚未確定前便公開嫌疑事實或曝光給媒體導致出現大量推測性報道，過度地讓當事人站上拍照區對名譽和人格造成巨大傷害、 逼迫做出極端選擇，這種事應該結束了。 」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞