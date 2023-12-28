李善均曾多次申请非公开调查，遭警方驳回！前总统文在寅发声，怒斥死因是「落后的调查和报导方式」

李善均因涉毒嫌疑被调查以来，先后3次在警局前接受媒体拍照和采访质问，曾对律师表示出席警局很有负担、希望不公开传唤，但始终没能获得警方同意。

李善均今年10月28日、11月4日、12月23日共3次来到仁川警察厅接受调查，每一次都有大批记者在现场等候，李善均也每一次都接受拍照和采访、鞠躬道歉。

▽10月28日公开传唤：



▽11月4日公开传唤：



▽12月23日公开传唤：



据联合新闻，李善均曾申请第三次调查以非公开方式进行，但被警方拒绝。 仁川警局先是藉口称律师没有申请非公开传唤，律师多次申请后又表示「难以执行」。

仁川警局人士称此举是为李善均著想，因为部份记者要求公开传唤，如果李善均以非公开方式出席、被拍到好像偷偷进去一样，反而会对他造成负面影响。

有评论认为这一做法已违背侦查不公开原则。 韩国警察厅对於侦查信息公开与否有明确的指导原则，包括不准拍摄出席警局等调查过程摄，不准公开调查内容以防止侵害相关人士的名誉和私生活等人权。 韩国法务部对刑事案件的信息公开规定中也有写明，为保住相关人士隐私禁止设置拍照区，法庭传唤嫌疑人/被告人时均不得向媒体曝光。



之前的调查中，某声色场所女室长称李善均曾拜托她找来K他命进行尝试，称他是明知故犯。 但李善均23日接受调查时反驳，称当时以为女室长给他的只是助眠药物，虽对於「用吸管吸入鼻子」方式感到异常，但鉴於是女室长熟悉医师开的药就没有多想。 去世前一天（26日），李善均还曾通过律师向警方申请使用测谎仪，以期证明自己没有说谎。

李善均律师向媒体透露「对於再次出席警局感到负担」，指出接下来包括测谎仪在内的全部调查应按照原则以非公开方式进行。 仁川警局人士也表示非公开传唤确实是原则，警方从未提前公开李善均传唤日程。

然而李善均没能等到下一次调查，昨日（27日）上午被发现去世於自家车内，疑因不堪压力选择轻生。





韩国前任总统文在寅今日通过脸书发布文章对演员表示哀悼，称死因是「调查机关的调查形态和媒体的报导形态」，指出应以此契机摆脱落后的调查和报导惯例：「在犯罪嫌疑尚未确定前便公开嫌疑事实或曝光给媒体导致出现大量推测性报道，过度地让当事人站上拍照区对名誉和人格造成巨大伤害、 逼迫做出极端选择，这种事应该结束了。 」



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