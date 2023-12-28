1月就追這一部！朴信惠＆朴炯植《低谷醫生》「懷舊風」海報公開，光是顏值就讓人充滿期待！

由朴信惠＆朴炯植主演的《低谷醫生》講述前途一片光明但是迎來人生低谷的兩名醫生，辭職後住在屋塔房上成為鄰居後，一起成長且心動的勵志羅曼史。

之前公開的海報是朴炯植和朴信惠都穿著高中制服，這次公開的則是他們成為大人的樣子。兩人並拍坐在文具店前，咬著冰淇淋，頭頂上灑落的陽光營造出慵懶、平靜的氛圍。上面還寫著「即使如此，好像不是只有我這樣，這讓我感到安慰」句子，這兩個人經歷最輝煌的時期後，在最落魄的時期相遇，他們究竟發生什麼樣的故事？



朴信惠飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」，她通過各種努力、瘋狂地學習，成爲醫生後也瘋狂地工作。在過著除了學習和工作以外，什麼都不會做的「無趣」人生，有一天回顧自己突然毀於一旦的人生，她決心改變。



朴炯植飾演的「呂正宇」從學生時代包攬所有的全校第一名，就讀韓國國內最好的醫科大學後，成為實力人品兼備的明星整形外科醫生，一直走在花路上，但是因可疑的醫療事故而瞬間陷入人生泥潭。所屬社還公開朴炯植拍攝花絮照，狀態真的超級好啊！！



而《低谷醫生》由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》吳賢鍾導演執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》白善宇編劇執筆，將在1月27日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞