涉嫌「威脅李善均」的20多歲女性抱著孩子出席拘留審查！遭韓網友痛批：「爲了博取同情心？拿孩子當擋箭牌嗎」

今日（28日）下午1點30分左右，涉嫌威脅恐嚇李善均的A某（20多歲，女）爲了出席拘留前的嫌疑人訊問（拘捕令實質審查，영장실질심사），來到仁川彌鄒忽區的仁川地方法院。

從警車上下來的A某，穿著厚厚的外套，戴著帽子、壓低帽子，最大限度地避免露臉，雙手抱著孩子進入了法院。對於「是否承認恐嚇李善均的嫌疑」、「是否以毒品嫌疑威脅」、「從李善均方面收受了5000萬韓元嗎」、「對故人無話可說嗎」、「爲什麼逃跑」等記者的提問，她沒有做出任何回答。



報導一公開，遭韓網友痛批：「不是，爲什麼要帶孩子來」、「爲什麼帶孩子出來？早知道調查需要多長時間」、「爲什麼帶孩子來？看寶寶的腿都露出來了？」、「爲了得到同情心，露餡了」、「要表演了 真是的」、「這個人不是室長，那個人已經被抓了」、「哇，你是拿孩子當擋箭牌來的嗎」、「孩子有什麼罪啊」、「自己穿著羽絨服，孩子光腿」等等。



李善均在10月涉嫌吸毒被媒體報導後，通過律師起訴2人，稱「這次事件是因為受到威脅，被勒索了3億5千萬韓元」，這2人是A某和現在被拘留接受審判的娛樂場所室長B某（29歲，女）。隨著李善均提出起訴書，他們成為調查對象。



A某的拘捕令實質審查原定在26日下午2時30分左右進行，但她當天沒有說明其他原因，突然缺席。警方在A某沒有出現在法院後，開始確認其所在地，並於前一天執行拘捕令。李善均因為以B某的陳述為基礎進行的毒品嫌疑調查時表示冤枉，在27日上午被發現被發現倒在車內，失去生命跡象。



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