涉嫌「威胁李善均」的20多岁女性抱著孩子出席拘留审查！遭韩网友痛批：「爲了博取同情心？拿孩子当挡箭牌吗」

今日（28日）下午1点30分左右，涉嫌威胁恐吓李善均的A某（20多岁，女）爲了出席拘留前的嫌疑人讯问（拘捕令实质审查，영장실질심사），来到仁川弥邹忽区的仁川地方法院。

从警车上下来的A某，穿著厚厚的外套，戴著帽子、压低帽子，最大限度地避免露脸，双手抱著孩子进入了法院。对於「是否承认恐吓李善均的嫌疑」、「是否以毒品嫌疑威胁」、「从李善均方面收受了5000万韩元吗」、「对故人无话可说吗」、「爲什么逃跑」等记者的提问，她没有做出任何回答。



报导一公开，遭韩网友痛批：「不是，爲什么要带孩子来」、「爲什么带孩子出来？早知道调查需要多长时间」、「爲什么带孩子来？看宝宝的腿都露出来了？」、「爲了得到同情心，露馅了」、「要表演了 真是的」、「这个人不是室长，那个人已经被抓了」、「哇，你是拿孩子当挡箭牌来的吗」、「孩子有什么罪啊」、「自己穿著羽绒服，孩子光腿」等等。



李善均在10月涉嫌吸毒被媒体报导后，通过律师起诉2人，称「这次事件是因为受到威胁，被勒索了3亿5千万韩元」，这2人是A某和现在被拘留接受审判的娱乐场所室长B某（29岁，女）。随著李善均提出起诉书，他们成为调查对象。



A某的拘捕令实质审查原定在26日下午2时30分左右进行，但她当天没有说明其他原因，突然缺席。警方在A某没有出现在法院后，开始确认其所在地，并於前一天执行拘捕令。李善均因为以B某的陈述为基础进行的毒品嫌疑调查时表示冤枉，在27日上午被发现被发现倒在车内，失去生命迹象。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻