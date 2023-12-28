《我的Happy End》開播看點！時隔6年再以「夫妻」重逢，張娜拉挑戰「破格演技」、孫浩俊一人分飾三角！

新劇《我的Happy End》講述有著坎坷童年的女主角徐才媛（張娜拉 飾），只沉醉於追逐成功的人生，但在遭到信任之人的背叛、面對衝擊性的真相後，試著擺脫慾望、執著的故事，是齣人性心理驚悚劇。

這是張娜拉和孫浩俊繼《Go Back夫婦》後再次合作，讓不少劇迷們都相當期待！而《我的Happy End》將在本周六（30日）首播，現在小編就來跟大家分享一下播出前的看點啦～！

張娜拉＆孫浩俊再次扮演夫妻

這是張娜拉和孫浩俊繼《Go Back夫婦》之後，時隔6年再次以「夫妻」重逢。孫浩俊透露選擇這部作品的最大理由之一，就是能夠再次與張娜拉前輩合作；張娜拉也說和孫浩俊再次合作很舒服，他比6年前更成熟了。



孫浩俊更認為《我的Happy End》是《Go Back夫婦》的延續，兩人在《Go Back夫婦》幸福地生活著，但拍攝《我的Happy End》感受到「即使幸福地生活著，也會發生這樣子的事情」。



張娜拉挑戰「破格演技」、導演透露孫浩俊一人分飾三角

張娜拉飾演白手起家的 CEO 兼擁有100萬追蹤者的網紅「徐才媛」，個性縝密又冷靜，為了填補自身無盡的慾望，像隻疾走馬不斷地奔馳。但...到底是遭遇什麼衝擊呢？這次和她以往的角色很不同，張娜拉在發佈會上提到會有很多表現激動、表現深深憂鬱感的場面，期待她這次的演技大變身呢！



趙秀沅導演預告「孫浩俊將一人分飾三角」！而孫浩俊飾演的「許純永」是徐才媛的丈夫、自由設計師兼產業設計科教授、對女兒是像朋友一樣慈祥的爸爸，展現多樣的魅力。他還賣關子表示：「因為劇本寫得很好，讓人能夠很快投入到場面中，看電視劇的話...大家就會知道是不是一人分飾三角。」整個讓人超好奇 XD



蘇怡賢時隔2年復出，出演原因竟然是這個

真的是有一段時間沒有看到蘇怡賢了！這是她時隔2年回歸電視劇，出演的原因是因為自己是《Go Back夫婦》的忠實觀眾，聽到張娜拉＆孫浩俊再次飾演夫妻，所以爽快答應出演！飾演美術大學副教授「權昀昣」，也是徐才媛的大學同學。



演技派最佳綠葉登場

當然也要介紹一下演技派最佳綠葉們！《浪漫醫生金師傅》系列＆《地下菁英》的金弘波、《The Penthouse》&《模範的士2/模範計程車2》的朴呼山，都會在《我的Happy End》登場。他們和主演有著什麼樣的關係呢？大家一定要去追劇啦！



全新心理驚慄韓劇《我的Happy End》將於12月30日起逢星期六、日在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》等Viu Original原創劇，緊貼亞洲人氣劇潮。



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