李善均3年前算命太準：「會因涉毒戴上手銬」！神婆已病世，網友狂起雞皮：洩露天機？

李善均今年10月因涉嫌吸毒接受調查，日前被警方發現去世於私家車內。 有網友提起3年前神婆對他的算命，發現從嫌疑內容到案發時間全都準確對上了，令人感慨惋惜不已。

2019年韓國電影《寄生上流》斬獲奧斯卡大獎打開國際知名度，有網路節目請神婆為導演奉俊昊和兩位主演宋康昊、李善均算命，預測未來走勢。

神婆看到李善均的出生年月和照片後猶豫再三才開口，似乎十分震驚和疑惑：「我看到他戴手銬耶？他會經曆一次爭議事件。 不是出於自己的意志，而是因為他人... 為什麼突然看到這個？」



神婆難以置信地問：「這位不會做那個吧？」節目PD問是指毒品嗎，神婆點頭：「為什麼突然看到他戴著手銬走路和接受注射的模樣？」



神婆表示不管了，就按照「那位婆婆」的說法原樣轉述：「你這愚蠢的傢伙，你一直以來的建築積累，不要一夕之間就丟個精光啊！你可能會一夕之間賠光逐漸積累的名聲，要小心。 這不是你動腦筋就能解決的事。 尤其，要小心10月。 」

神婆稱這是她第一次感受到這種心情，還說「那位婆婆」批評了很多，現場氣氛頗為嚴肅沉重。



這則影片2020年3月通過YouTube公開，之後李善均繼續拍戲並推出《法錢》《王者製造》等多部作品，直到今年10月被仁川警察廳以吸毒嫌疑立案調查，時間跟神婆說的一模一樣。

李善均在調查中表示被聲色場所女室長欺騙，以為她給的是治療失眠的藥物，沒想到是毒品;被警方調查也是因為女室長向警方供出他的名字。 似乎皆與神婆所言「因為毒品和他人意志」一致。



不少網友湧入該影片留言稱實在太準、驚呼第一次見識能預言3年後的神婆，而據悉這位神婆已在2年前因健康惡化過世，更引起網友猜測是洩露天機導致減壽，為二位故人祈求冥福。李善均於12月27日在首爾臥龍公園被發現倒在車內，享年48歲。



此外，神婆還預測奉俊昊很難再拍出超越《寄生上流》的作品；稱宋康昊是巫師八字，幸虧祖上誠心祈求才能避免走這一條路，轉而將能力運用在表演方面，且因經歷過漫長辛苦的無名時期而慷慨幫助別人，以後也會一帆風順。



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