期待～《地球娛樂室》成員李泳知＆ IVE 安宥真要合作了！兩人將在《2023 MBC歌謠大祭典》帶來特別舞台

《2023 MBC歌謠大祭典》將在12月31日舉行，今年由林潤娥、崔珉豪、黃旼炫擔任主持人。

這次的特別舞台包含崔珉豪＆黃旼炫的特別舞台，兩位男主持人的合作，也讓粉絲們相當期待！還有尹尚和 RIIZE Anton 將呈現父子合作表演，這是他們首次在節目中同台演出，預計將以高品質的舞台震撼觀眾。



此外，還有充滿新鮮能量的 Rapper 李泳知和 IVE 安宥真也將以「摯友組合」帶來合作舞台。兩位作為《Biong Biong地球娛樂室》的成員活躍外，也以以獨一無二的色彩建造自己的領域，成爲 MZ 一代代表偶像。李泳知也曾作為 IVE 演唱會特別嘉賓在安宥真和李瑞的舞台登場，這次會和安宥真帶來什麼樣的表演，令人期待呢 XD



《2023 MBC歌謠大祭典》演出陣容有：&TEAM、(G)I-DLE、2AM、aespa、ATBO、ATEEZ、NU'EST白虎、BEBE、BOYNEXTDOOR、CRAVITY、DAY6、 ENHYPEN、FANTASY BOYS、fromis_9、少女時代孝淵、ITZY、IVE、LUCY、NCT 127、NCT Dream、NCT U、NiziU、NMIXX、RIIZE、SHINee、STAYC、Stray Kids、ZEROBASEONE（ZB1）、權恩妃、Dynamic Duo、THE BOYZ、永卓、ONE TOP、尹尚、李泳知、李笛、張民好、JuJu Secret、Kep1er、Paul Kim等。



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